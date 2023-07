La bandiera Di Marino resta al Napoli Femminile: sarà la sedicesima stagione in azzurro

Paola Di Marino e il Napoli Femminile, ancora insieme. Come annunciato dal club azzurro attraverso i canali ufficiali, il capitano resta alla corte di mister Biagio Seno anche per la stagione 2023/24. Vera e propria icona, Di Marino - tranne una breve parentesi alla Torres - ha sempre vestito la maglia partenopea. Procidana doc ma nata a Napoli il 4 maggio del 1994, è stata grande protagonista nel traguardo promozione in massima serie (24 presenze e ben 4 reti nella stagione scorsa, ndr). Difensore centrale di esperienza, con 63 apparizioni in Serie A, Di Marino è all’alba della sua sedicesima stagione con il Napoli Femminile.