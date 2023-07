Un'altra conferma per il Napoli Femminile: Mauri ancora in azzurro

La conferma del capitano e non solo: il Napoli Femminile accelera e, dopo aver raggiunto un nuovo accordo con Paola Di Marino, si assicura la permanenza anche di Claudia Mauri nella squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie A. Nata a Vizzolo Predabissi il 18 dicembre del 1992, la centrocampista è arrivata alle falde del Vesuvio nel dicembre del 2021 e si appresta dunque a vivere la sua terza annata partenopea. Per Mauri sono già 163 le presenze nella massima categoria italiana con Riozzese, Mozzanica, Milan ed appunto Napoli, mentre nella passata stagione in B - conclusasi con la vittoria del campionato - sono stati 25 i "gettoni" in maglia azzurra con due reti all'attivo.