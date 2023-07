Il Napoli Femminile non si ferma, anche del Estal prosegue in azzurro

Terza conferma nell’organico che affronterà la prossima Serie A Femminile, quinta complessiva comunicata dal club. Dopo le permanenze del capitano Paola Di Marino e della centrocampista Claudia Mauri, il Napoli Femminile si è assicurato ancora le prestazioni di Elisa del Estal per la stagione 2023/24. La calciatrice spagnola, tra le protagoniste dell’impresa promozione, resta alla corte delle azzurre. Per l’attaccante, arrivata a Napoli nel dicembre 2022, ben 14 gol segnati nella seconda parte della passata annata in Serie B, contribuendo in maniera significativa al ritorno delle partenopee in massima serie. Nata a Santander il 23 marzo del 1993, prima di approdare in Campania del Estal ha collezionato 103 apparizioni (condite da 25 reti) nella Liga spagnola con le maglie di Espanyol e Siviglia.