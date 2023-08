Serie A Femminile, sorteggiato il calendario: esordio Pomigliano con la Juventus, Napoli in trasferta a Como

Il 16 e il 17 settembre sono le date cerchiate sull’agenda di Pomigliano e Napoli: in quel weekend ci sarà il via al campionato di Serie A Femminile. È stato sorteggiato il calendario della prossima competizione, le Pantere ospiteranno la Juventus mentre le azzurre saranno attese dalla trasferta sul campo del Como. Dopo la prima giornata e la sosta per i primi due impegni della Nazionale nella nuova Nations League (in Svizzera e in casa contro la Svezia), si tornerà in campo per il secondo turno (30 settembre-1 ottobre). Le altre soste previste per la prima fase della Nations League sono quelle del 28 e 29 ottobre e del 2 e 3 dicembre. La prima fase del campionato di Serie A, che riprenderà il 13 e il 14 gennaio dopo la sosta natalizia e dopo la Supercoppa prevista per domenica 7 gennaio, si concluderà nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio.

Invariata la formula rispetto alla passata stagione: al termine della prima fase, le prime cinque squadre della classifica accederanno alla poule scudetto portandosi dietro i punti totalizzati nelle prime 18 giornate, stesso discorso per le squadre classificate dalla sesta alla decima posizione, che parteciperanno alla poule salvezza al termine della quale l'ultima retrocederà in Serie B e la penultima disputerà lo spareggio contro la seconda del campionato cadetto. La seconda fase prenderà il via tra il 16 e il 17 marzo (nei due weekend precedenti sono invece previste le semifinali di Coppa Italia, che si disputano in gare di andata e ritorno) e si concluderà il 18 e il 19 maggio.