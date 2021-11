Serie A Femminile - Il Sassuolo va di poker, si ferma il Pomigliano

Riscattare la sconfitta in terra capitolina da una parte, cercare la continuità dopo la vittoria casalinga dall'altra. Sono questi i presupposti dell'ottavo turno del campionato di Serie A Femminile tra Sassuolo e Pomigliano. Le neroverdi di Piovani vanno a caccia della vittoria per mantenere il secondo posto in classifica e tenere il contatto con la vetta. Le granata di Panico, dal canto loro, puntano al bottino pieno per avvicinarsi alle zone nobili.

La sfida allo Stadio Enzo Ricci sorride alle padrone di casa che passano in vantaggio dopo un quarto d'ora di gioco con Brignoli. Alla mezz'ora, invece, è Clelland a raddoppiare e mettere in discesa la gara. Tuttavia, le campane aumentano l'intensità della manovra e nel corso della ripresa riescono ad accorciare prima con Cox al 52' e pareggiare con Luik al 56'. Il Sassuolo reagisce nel finale, Dubcova cala il tris al 78' e Cantore fissa il poker - valido per il 4-2 - definitivo. Il Pomigliano va ko e resta a quota dieci lunghezze in graduatoria.

Il tabellino

Sassuolo: Lemey, Philtjens, Mihashi, Bugeja (56’ Parisi), Dubcova, Cantore, Brignoli (61’ Ferrato), Clelland (61’ Iriguchi), Santoro (81’ Orsi), Dongus, Filangeri. A disposizione: Lauria, De Bona, Parisi, Pondini, Pellinghelli, Cambiaghi, Iriguchi. Allenatore: Piovani

Pomigliano: Cetinja, Luik, Salvatori Rinaldi, Banusic (65’ Ippolito), Vaitukaityte, Moraca (89’ Massa), Tudisco, Ferrario (80’ Puglisi), Ferrandi, Fusini, Cox. A disposizione: Russo, Apicella, Capparelli, Panzeri, Ejangue Siliki. Allenatore: Panico

Arbitro: Virgilio di Trapani

Marcatrici: 14’ Brignoli (S), 28’ Clelland (S), 52’ Cox (P), 56’ Luik (P), 78’ Dubcova rig. (S), 87’ Cantore (S)

Ammonite: Mihashi (S), Cetinja (P), Ippolito (P), Filangeri (S)