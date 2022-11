Serie A Femminile - Pomigliano sconfitto sul campo del Sassuolo: non basta la firma di Gallazzi sul match

Gli impegni di Coppa Italia alle spalle, il Pomigliano di Carlo Sanchez sfida il Sassuolo in trasferta per la nona giornata del campionato di Serie A Femminile. Reduce da due vittorie consecutive, le Pantere hanno intenzione di affrontare la trasferta emiliana per dare continuità al recente periodo e infilare un altro risultato utile di fila. Davanti, però, c’è un’avversaria pronta a raccogliere il primo successo nella competizione.

Partenza equilibrata allo Stadio Enzo Ricci, le due squadre giocano a viso aperto e sono consapevoli dell’importanza del bottino in palio. Ci provano subito le neroverdi con una giocata verso Popadinova, esce bene Cetinja che neutralizza la trama locale. Sul versante opposto si muove ottimamente Martinez che si mette in evidenza con un’iniziativa personale sulla sinistra: dribbling e conclusione, Filangeri si oppone. La partita resta stabile, con capovolgimenti di fronte e qualche idea imprecisa come quella di Mella al 20’. A metà frazione, attorno al 24’, Monterubbiano scatta sulla linea del fuorigioco e pennella: Popadinova impatta e di testa batte Cetinja per il vantaggio casalingo. Alla mezz’ora, le granata trovano il pari ma la gioia è momentanea perché il tiro di Martinez è annullato dal direttore di gara che segnala fallo su Kresche. Rimasta giù dopo il contrasto, la calciatrice di Gianpiero Piovani è costretta al cambio. Al 38’ Philtjens, ben servita da Pondini, non riesce a rendersi pericolosa. Nel finale di frazione, Monterubbiano non trova l’incornata su suggerimento di Philtjens. Si chiude così il primo tempo. Ad avvio seconda frazione, il Pomigliano aggancia subito il pareggio con una grandissima giocata di Gallazzi sugli sviluppi di un angolo: la difesa respinge e la centrocampista si coordina con un destro pregevole dai venticinque metri che batte Lonni. Al 57’ doppia clamorosa chance per Sena, Jane e Lonni sono miracolose a tenere il risultato sul pari. Al 67’ traversone dalla destra di Orsi, la subentrata Clelland - già innescata due minuti prima da Jane - si fa trovare pronta e sigla il 2-1 per il Sassuolo. Al 72’ le emiliane sfiorano anche la terza marcatura con un colpo di testa di Filangeri, la palla si alza sopra la traversa. Nelle battute finali ci provano Tomaselli e Philtjens, ma il punteggio non cambia. Sconfitta per il Pomigliano in trasferta, le neroverdi si affermano nel confronto interno.

Il tabellino

Sassuolo: Kresche (34' Lonni), Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens, Pondini (91’ Brignoli), Jane, Tomaselli, Mella, Monterubbiano (59’ Clelland), Popadinova (59’ Sciabica). A disposizione: Goldoni, Moraca, Tudisco, Dongus, Nagy. Allenatore: Piovani

Pomigliano: Cetinja, Rizza (74’ Battelani), Passeri, Konat, Fusini (84’ Sangare), Gallazzi (68’ Novellino), Ferrario (84’ Rabot), Sena, Di Giammarino, Amorim Dias, Martinez. A disposizione: Fierro, Barretta, Apicella, Manca, Miotto. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1

Marcatrici: 24’ Popadinova (S), 48’ Gallazzi (P), 67’ Clelland (S)

Ammonite: Monterubbiano, Tudisco dalla panchina, Mella (S), Novellino (P)