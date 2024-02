Napoli Femminile sconfitto dal Sassuolo, altro stop per le azzurre: cronaca e tabellino

Il Napoli regge un tempo, il Sassuolo domina e vince. La squadra di Biagio Seno va ko per la dodicesima volta in campionato e resta ultima a quota tre punti, la compagine di Gianpiero Piovani - che spreca anche due rigori - fa 2-0.

La cronaca si apre subito con un affondo neroverde, al 3’ Mella serve Sabatino che manda fuori in girata. Passano pochi secondi e Bacic è chiamata all’intervento sulla conclusione di Clelland da distanza ravvicina. Il duello tra le due calciatrici si rinnova all’8’, ma è ancora il portiere a neutralizzare la giocata dell’attaccante. Tre minuti dopo nuova chance per la formazione di casa con la scozzese che innesca Kullashi, il tiro trova l’opposizione di Bacic. Le azzurre cercano di replicare all’ottimo avvio delle avversarie, la manovra offensiva dell’undici di Seno però non impensierisce il pacchetto arretrato di Piovani. Il Sassuolo ci riprova con un suggerimento di Clelland per Sabatino e con un tentativo di Pleidrup direttamente dalla bandierina. Poco altro nel finale di frazione, Prugna svetta sugli sviluppi di un corner al 41’ ma il risultato resta inchiodato.

In avvio di ripresa buon approccio del Napoli, la prima occasione però è ancora di marca locale con Clelland che calcia dal limite dell’area e Bacic deve rifugiarsi in angolo. Al 62’ l’episodio che cambia il punteggio: Philtjens fa partire un tiro-cross, Di Bari devia il pallone e spedisce alle spalle del suo portiere. Le partenopee accusano il colpo e le neroverdi cercano di approfittarne. Al 64’ Pellinghelli stende Clelland, l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sabatini si incarica della battuta dal dischetto, ma Bacic respinge e tiene in vita il Napoli. La numero 42 si ripete sul colpo di testa di Kullashi, servita da Prugna. Al 79’ arriva anche il raddoppio del Sassuolo con Pleidrup che insacca di testa su assist di Clelland. Nel finale Bacic si supera ancora dagli undici metri, ipnotizzata la centravanti scozzese.

Il tabellino

Sassuolo (4-3-1-2): Durand; Mella, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Pondini (46’ Poje Mihelic), Missipo, Prugna (91’ Santoro); Kullashi (91’ Simon); Sabatino (74’ Monterubbiano), Clelland (87’ Sciabica). A disp.: Lonni, Kresche, Passeri, Tudisco. All.: Gianpiero Piovani

Napoli (4-3-3): Bacic; Pellinghelli (77’ Bertucci), Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Giacobbo (66’ Kajzba), Gallazzi, Giai (77’ Gianfico); del Estal (57’ Chmielinski), Banusic, Corelli (57’ Lazaro). A disp.: Beretta, Veritti, Mauri, Pettenuzzo. All.: Biagio Seno

Arbitro: Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

Reti: 62’ aut. Di Bari (S), 79’ Pleidrup (S)

Ammonizioni: Prugna (S), Di Marino (N)