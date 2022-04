Serie A Femminile - Il Napoli raccoglie un punto sul campo del Sassuolo: è 0-0. Jaimes sbaglia un rigore

Ventesima giornata del campionato di Serie A Femminile, il Napoli del duo Giulia Domenichetti e Roberto Castorina affronta il Sassuolo di Gianpiero Piovani allo Stadio Enzo Ricci. Per le azzurre c'è solo una missione da compiere in un turno tutt'altro che semplice: conquistare punti in chiave salvezza.

Il primo affondo della partita è un colpo di testa di Marino sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la traiettoria non è precisa. Al 9' Goldoni ci prova dalla distanza con una conclusione che si spegne sul fondo. Al 13' Erzen fa partire un tiro-cross che si stampa sulla traversa e spaventa la retroguardia di casa. A metà frazione, le partenopee si guadagnano un calcio di rigore con il tocco di mano di Santoro in area. Dagli undici metri va Jaimes che calcia centralmente e Lemey neutralizza la minaccia. Al 27' il destro di Jaimes si stampa sul palo. Poco dopo la mezz'ora fioccano opportunità da una parte e dall'altra: Cambiaghi, Clelland e Dubcova per le locali, Sara Tui per le ospiti. Il risultato però non cambia. Al 43' il legno salva il Napoli sull'incornata di Dubcova e Dongus manca il tap-in.

Buon avvio per il Sassuolo nella ripresa, Clelland e Mihashi non riescono però a sorprendere Aguirre. Al 57' Parisi prova a innescare Clelland, posizionata a pochi passi da Aguirre: il tentativo è alto. Al 61' Jaimes carica la botta dal lontano, ma la parabola disegnata è larga. Al 73' una conclusione di Clelland accarezza il palo alla destra di Aguirre. Sul ribaltamento di fronte, al 78', Erzen riceve da Pinna e si mette in evidenza: l'iniziativa dell'azzurra è preda di Lemey. A sei minuti dal 90', l'estremo difensore di casa si oppone a Erzen e Pinna non trova lo specchio di poco. All'87' suggerimento di Dubcova per Cambiaghi, l'attaccante non impatta bene. Nel recupero Aguirre respinge su Dubcova, al triplice fischio è 0-0 allo Stadio Ricci: buon punto per le partenopee che accorciano sulla Fiorentina e si mettono a -2 dalla salvezza.

Il tabellino

Sassuolo (4-3-3): Lemey, Santoro (28' Pellinghelli), Filangieri, Dongus, Philjens, Pondini (65' Iriguchi), Mihashi, Dubcova, Parisi, Cambiaghi, Clelland. A disposizione: Lauria, Lugli, Benoit, Brignoli, Ferrato, Makova, Micheli. Allenatore: Piovani

Napoli (3-5-2): Aguirre, Golob, Di Marino, Garnier, Abrahamsson, Mauri, Sara Tui, Errico (60' Severini), Erzen, Goldoni, Jaimes (66' Pinna). A disposizione: Chiavaro, Acuti, Awona, Benedetta Caputo, Colombo, Corrado, Severini, Toniolo. Allenatrice: Domenichetti

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo

Ammonite: Philtjens (S)