Serie A Femminile - La Sampdoria si impone sul Pomigliano nel recupero della quarta giornata: decide Tarenzi

Si recupera il quarto turno del campionato di Serie A Femminile per Sampdoria e Pomigliano. La partita, interrotta lo scorso 26 settembre per impraticabilità del rettangolo verde, è andata in scena oggi. E il risultato finale ha premiato la compagine blucerchiata, un gol di Tarenzi ha deciso la sfida.

Il match, partito dal 32' del primo tempo, ha offerto spunti interessanti. Le campane di mister Panico si sono confermate sul piano della prestazione e della qualità. La prima occasione capita sul piede di Banusic che calcia di prima dal limite, ma la traiettoria è alta. Al 42' Tarenzi, su suggerimento di Fallico, stoppa di petto e gira in porta: Cetinja è provvidenziale, il direttore di gara ferma per fuorigioco. La frazione iniziale va in archivio con la seconda opportunità per Banusic terminata distante dallo specchio di Tampieri.

Al 53' un gol delle liguri viene annullata, tre minuti dopo è un tiro di Vaitukaityte a spaventare la retroguardia locale. Il Pomigliano spinge sull'acceleratore e ancora con Banusic s'intravede in avanti. Tocca poi a Salvatore Rinaldi, la conclusione della numero 9 è alta. Al 75' Tarenzi, in un batti e ribatti in area, è rapida e lesta a spedire in rete e sbloccare il risultato in favore della Sampdoria. Nel finale, le ospiti provano ad agguantare il pareggio: imprecisione e interventi di Tampieri rendono inviolata la porta blucerchiata.

Il tabellino

Sampdoria (4-2-3-1): Tampieri; Auvinen, Spinelli, Rincon, Seghir (74′ Carp), Martinez (59′ Battelani), Re (77′ Musolino), Tarenzi, Novellino, Fallico, Giordano. A disposizione: Babb, Boglioni, Carrer, Helmvall, Bursi, Gardel. Allenatore: Cincotta

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Apicella, Puglisi, Luik, Salvatori Rinaldi, Ippolito, Banusic, Vaitukaityte (78′ Moraca), Ferrandi (78′ Ferrario), Fusini, Cox. A disposizione: Russo, Varriale, Massa, Tudisco, Capparelli, Panzeri, Ejangue. Allenatore: Panico

Arbitro: Monaldi di Macerata

Assistenti: Biffi di Treviglio e Boggiani di Monza

Quarto ufficiale: Andeng Tona Mbei di Cuneo

Marcatrici: 75' Tarenzi (S)