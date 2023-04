Serie A Femminile - Poker della Sampdoria, ancora un ko per il Pomigliano: terza sconfitta consecutiva per le Pantere

Terza sconfitta consecutiva, per il Pomigliano di Nicola Romaniello arriva un altro ko, questa volta contro la Sampdoria nel match valido per la quinta giornata della poule salvezza di Serie A Femminile.

Avvio da dimenticare per la squadra granata che va già sotto nel punteggio dopo quattro giri di lancette. Su un traversone dalla sinistra di Baldi, Passeri devia nella sua porta e porta avanti le padrone di casa. Blucerchiate che restano in zona offensiva e sfiorano il raddoppio con un colpo di testa di Bonfantini al 9’, la sfera termina sul fondo. Passano due minuti e l’attaccante locale chiama in causa Cetinja alla respinta. L’estremo difensore deve opporsi anche al tiro di Oliviero al 18’. La partita poi vive sull’equilibrio e nella parte centrale del primo tempo non ci sono grandi occasioni da segnalare. Al 39’ Rabot sorprende la retroguardia avversaria e pesca Martinez che trova la parità. Nelle battute finali della frazione iniziale Corelli conclude ma non impegna Tampieri. Al 44’, sugli sviluppi di un corner di Baldi, Passeri è ancora sfortunata e manda il pallone nella sua porta per la seconda volta. Ad inizio ripresa la Sampdoria cala anche il tris. Uscita errata di Apicella, Bonfantini ringrazia e batte Cetinja. Al 51’ il portiere delle Pantere deve intervenire per evitare la marcatura a Spinelli, abile a colpire di testa. Le ospiti cercano di pungere con Bragonzi per riaprire la contesa, Tampieri risponde presente. Al 79’ si concretizza anche il poker delle liguri con Re che finalizza il suggerimento di Giordano. Al triplice fischio è 4-1.

Il tabellino

Sampdoria (3-4-3): Tampieri; Pettenuzzo (65’ De Rita), Spinelli, Pisani; Giordano (85’ Conc), Re, Prugna (65’ Regazzoli), Oliviero; Bonfantini, Tarenzi (46’ Gago), Baldi. A disposizione: Odden, Fabiano, Cuschieri, Rincon, Battistini. Allenatore: Mango

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja; Rizza, Apicella (68’ Novellino), Passeri, Fusini; Di Giammarino, Rabot (46’ Bragonzi), Battelani; Taty; Martinez, Corelli. A disposizione: Fierro, Gallazzi, Sangarè, Golob, Caiazzo. Allenatore: Romaniello

Arbitro: Cavaliere di Paola

Marcatrici: 4’ aut. Passeri (S), 39’ Martinez (P), 44’ aut. Passeri (S), 48’ Bonfantini (S), 79’ Re (S)

Ammonite: Pettenuzzo, Prugna (S), Taty (P)