Il Napoli Femminile si arrende alla Sampdoria, decide la doppietta di Della Peruta: cronaca e tabellino

Il Napoli Femminile si arrende alla Sampdoria, per la squadra di Biagio Seno arriva la sedicesima sconfitta in campionato. Reduci da due pareggi consecutivi, le azzurre frenano in trasferta e restano a +3 sul Pomigliano, fanalino di coda, quando mancano due giornate al termine della stagione.

La cronaca si apre subito con una conclusione di Chmielinski dalla distanza, Tampieri blocca. Rispondono le blucerchiate sull’asse Oliviero-Della Peruta, quest’ultima in acrobazia non trova lo specchio della porta. Dopo un destro impreciso di Giordano per le padrone di casa, le ospiti replicano con una giocata di Banusic e poi Tampieri è decisiva su Corelli: del Estal riesce ad insaccare, l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 14’ la Samp passa in vantaggio con Della Peruta che impegna il portiere, sulla ribattuta però è lesta e insacca per l’1-0. Passano cinque minuti e la formazione ligure sfiora il raddoppio con una botta al volo di Oliviero che trova i guantoni di Bacic. Al 25’ Della Peruta raccoglie l’assist di Giordano e con un destro chirurgico sigla il 2-0. È ancora la squadra di Rossi a rendersi pericolosa: ci provano Baldi (31’) e Re (45’), ma il risultato non cambia.

In avvio di ripresa la neo entrata Lazaro cerca di sorprendere le avversarie, la sua conclusione viene allontanata. Al 51’ Della Peruta raccoglie al limite e conclude in girata, Bacic neutralizza. Tre minuti dopo Corelli calcia da fuori, la mira è da rivedere. Al 57’ Banusic serve del Estal che sbaglia il controllo davanti a Tampieri, sfuma una potenziale occasione per le partenopee. Al 66’ Banusic fa partire un tiro respinto dalla difesa, nell’altra metà campo Giordano manda di poco alto da buona posizione. Al 76’ tentativo di Fallico dai venti metri, l’iniziativa non impensierisce Bacic. Il match non regala altre emozioni, squillo di Battelani all’82’ ma la sfera si spegne sul fondo. Nel finale Banusic cerca di dimezzare lo svantaggio, nel recupero il direttore di gara sventola il rosso alla svedese per proteste. Il punteggio resta invariato: la gara termina 2-0 in favore della Sampdoria.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Brustia (64’ Cuschieri), Pisani, Re, Oliviero; De Rita, Fallico, Giordano; Della Peruta T. (79’ Battelani), Della Peruta V. (79’ Tarenzi), Baldi (64’ Heroum). A disp.: Karresmaa, Benoit, Nagy, Panzeri, Taty. All.: Rossi

Napoli (4-3-3): Bacic; Di Bari (76’ Gianfico), Di Marino, Pettenuzzo, Kobayashi; Chmielinski (76’ Bertucci), Gallazzi, Kajzba (46’ Lazaro); Corelli (59’ Giai - 87’ Giacobbo), del Estal, Banusic. A disp.: Beretta, Mauri, Pellinghelli, Veritti. All.: Seno

Arbitro: Andrea Zoppi di Firenze

Reti: 14’ Della Peruta V. (S), 25’ Della Peruta V. (S)

Ammonizioni: Brustia, Battelani (S), Kajzba, Bacic (N)

Espulsioni: 91’ Banusic (N) per proteste