Il Napoli Femminile conquista un punto in trasferta, pari con la Sampdoria: cronaca e tabellino

Il Napoli Femminile torna a muovere la classifica. Dopo la sorprendente vittoria contro la Roma in Coppa Italia, la squadra di Biagio Seno mette alle spalle lo stop con la Fiorentina e conquista un punto sul campo della Sampdoria: il match allo stadio La Sciorba di Genova termina 0-0.

Buon approccio al match per la formazione azzurra: traversone di Chmielinski per la sponda di Corelli al 3’, nessuna compagna raccoglie il suggerimento. Passano tre giri di lancette e Cuschieri ci prova, ma senza indirizzare verso la porta. Sul capovolgimento di fronte Kobayashi cerca di impensierire Tampieri dalla distanza, il pallone viene bloccato dal portiere. Le partenopee si riportano in attacco con le conclusioni di Kobayashi al 20’ e di Giai al 29’, il risultato però non cambia. Soltanto al tramonto del primo tempo il Napoli sfiora il gol del vantaggio. Sul corner di Chmielinski, al 38’, del Estal colpisce di testa e impegna Tampieri: la sfera tocca il palo e danza sulla linea, la difesa allontana.

Al rientro in campo, l’undici di mister Seno calcia due volte verso il bersaglio con Corelli e con Di Bari. Al 57’ altro sussulto di Giai che conclude di prima intenzione, palla sul fondo con Tampieri in controllo. La risposta delle blucerchiate arriva al 65’ con De Rita che, servita da Schatzer, chiama Bacic all’intervento. Poi è protagonista Chmielinski con una serie di tentativi, al 69’ una sua giocata finisce sul legno, con l’estremo difensore immobile. All’82’ il Napoli rischia sulla girata di Pisani, la traversa nega l’esultanza alla Sampdoria. L’ultimo squillo della gara è di Taty in pieno recupero, Bacic si oppone: 0-0 al triplice fischio.

Il tabellino

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita, Pisani, Re, Oliviero; Heroum (69’ Tarenzi), Benoit, Schatzer, Cuschieri (80’ Giordano); Battelani (69’ Fallico), Taty. A disp.: Karresmaa, Brustia, Dellaperuta, Marenco, Nagy, Sondergaard. All.: Mango

Napoli (4-3-1-2): Bacic; Pettenuzzo, Di Marino, Di Bari (88’ Bertucci), Kobayashi; Giai (88’ Kajzba), Gallazzi, Pellinghelli; Chmielinski; Corelli (78’ Banusic), del Estal. A disp.: Beretta, Fabiano, Giacobbo, Lazaro, Mauri, Veritti. All.: Seno

Arbitro: Emanuele Ceriello di Chiari

Ammonizioni: Re, Taty (S), Corelli, Di Bari (N)