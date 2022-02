Serie A Femminile - Botta e risposta, ma la Roma dilaga con la manita: il Pomigliano esce sconfitto dalla trasferta

Torna il campionato di Serie A Femminile. Dopo una settimana di pausa per gli impegni di Coppa, le formazioni della massima competizione si affrontano per il quattordicesimo turno. Allo Stadio Tre Fontane si gioca il confronto tra la Roma di Alessandro Spugna e il Pomigliano di Domenico Panico. Ambizioni diverse per le due formazioni: le giallorosse vanno a caccia di punti utili per la seconda posizione, le granata cercano lunghezze per distanziarsi dalla zona retrocessione.

Il primo tentativo verso la porta avversaria è delle capitoline con Di Guglielmo, il destro è largo. Al 5' Giugliano cerca di sorprendere James, l'estremo difensore è attento e respinge. Il ritmo delle padrone di casa è alto, al 6' Andressa riceve da Lazaro e calcia, ma il pallone si spegne sul fondo. Al 10' Haavi conclude distante dal bersaglio grosso. Al 20', sulla giocata di Ippolito, Pettenuzzo commette fallo: per il direttore di gara è rigore. Dagli undici metri si presenta Salvatori Rinaldi che fa partire una botta centrale: la sfera tocca la traversa ed entra. Al 25' la reazione della Roma si trasforma nel pareggio: Serturini tira, una deviazione fa alzare la traiettoria che si infila alle spalle di James. Le ragazze di Spugna restano in avanti e sfiorano il raddoppio con un gol annullato a Haavi e con l'errore di Glionna. Nel finale di frazione, Andressa serve Glionna che ci prova senza esitare: Haavi tocca da pochi metri e insacca per la rimonta.

Il Pomigliano non ci sta e, al rientro dopo l'intervallo, trova subito il pareggio. La subentrata Dellaperuta supera Linari in velocità e batte Ceasar per il 2-2. Partita pazzesca al Tre Fontane, ma non finisce qui. Sale in cattedra Andreassa con una girata imprecisa e una punizione a pescare Lazaro, James blocca. Al 58' giallorosse di nuovo avanti nel punteggio. Servizio di Greggi per Haavi, Capparelli sbaglia l'intervento: la norvegese entra in area e sigla il tris. Al 63' conclusione di Giugliano dalla distanza, James para. Al 70' Haavi scodella al centro, Lazaro è pronta all'appuntamento col poker. Poco più tardi, la spagnola fraseggia con Andressa e firma la manita. Succede poco nelle battute conclusive, l'inerzia della partita è dalla parte delle locali che si assicurano il bottino pieno e infliggono una dura sconfitta alla brigata di Panico.

Il tabellino

Roma (3-5-2): Ceasar; Pettenuzzo (59' Soffia), Linari, Di Guglielmo; Haavi, Andressa, Giugliano, Greggi (81' Bernauer), Serturini; Glionna (59' Kollmats), Lazaro (81' Corelli). A disposizione: Lind, Pirone, Pacioni, Ferrara, Bergersen. Allenatore: Alessandro Spugna

Pomigliano (4-3-1-2): James; Toomey (41' Capparelli - 66' Landa), Luik, Cox, Fusini; Tudisco, Vaitukaityte, Ferrario (75' Mastrantonio); Ippolito; Salvatori Rinaldi (46' Dellaperuta), Banusic (75' Puglisi). A disposizione: Centija, Apicella, Varriale, Massa. Allenatore: Domenico Panico

Arbitro: Luca Cherchi di Carbonia

Assistenti: Mirco Carpi Melchiorre - Pietro Pascali

Marcatrici: 22' rig. Salvatori Rinaldi (P), 25' Serturini (R), 45' Haavi (R), 46' Dellaperuta (P), 70' Lazaro (R), 74' Lazaro (R)