Dominio Roma e Pomigliano ko, terzo stop di fila per le Pantere

Troppa Roma e Pomigliano sconfitto. La squadra di Alessandro Caruso deve arrendersi alla qualità e allo spessore della prima della classe, per le Pantere arriva il terzo stop consecutivo. La prima occasione della partita è per le giallorosse con un destro impreciso di Bartoli. Passano pochi secondi e Viens, dopo un fraseggio con Haavi, insacca all’angolino al 12’. La truppa granata non riesce a reagire e le padrone di casa vanno a caccia del raddoppio: ci prova Di Guglielmo al 21’, poi doppia opportunità per Giugliano che non inquadra lo specchio di porta. Al 29’ Di Guglielmo riceve da Linari e mette al centro, Feiersinger conclude di prima intenzione e batte Gavillet. È dominio capitolino. Bartolini di testa al 37’ e Giacinti con un tiro al 40’ spaventano la retroguardia campana, sul finale di primo tempo la Roma colpisce due legni con Viens e Haavi. Ad inizio secondo tempo, la formazione di Spugna cala il tris: in rete la norvegese che raccoglie la sfera e con un mancino chirurgico supera Gavillet. La capolista insiste e sfiora più volte la quarta rete, il Pomigliano non imposta mai la manovra giusta per far male alle avversarie che controllano senza problemi. Nel finale terzo palo di giornata colpito dalle giallorosse con Glionna su suggerimento di Feiersinger. Il risultato non cambia più, al triplice fischio è 3-0 allo stadio Tre Fontane.

Il tabellino

Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Minami, Di Guglielmo (76’ Glionna); Feiersinger, Kumagai (82’ Ciccotti), Giugliano (76’ Greggi); Haavi (63’ Latorre), Giacinti, Viens (63’ Pellegrino Cimò). A disp.: Korpela, Valdezate, Tomaselli, Serturini. All.: Alessandro Spugna

Pomigliano (4-3-2-1): Gavillet; Novellino, Apicella, Caiazzo, Fusini, Harvey (92’ Schettino), Rabot (79’ Domi), Di Giammarino; Ippolito (92’ Vingiani), Ferrario (58’ Szymanovski); Nambi (79’ Manca). A disp.: Battistini. All.: Alessandro Caruso

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo

Reti: 12’ Viens, 29’ Feiersinger, 52’ Haavi