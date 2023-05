Serie A Femminile - Disastro Pomigliano, lo scontro diretto sorride alla Sampdoria: Pantere allo spareggio, blucerchiate salve

Una gara dai due volti e un verdetto che dice spareggio. Il Pomigliano esce sconfitto dallo scontro diretto con la Sampdoria, non agguanta la salvezza diretta e dovrà sfidare la seconda classificata della Serie B. La squadra di Carlo Sanchez, con due risultati su tre a favore nell’ultima giornata della Poule Salvezza, paga una bruttissima frazione iniziale. Nella ripresa, le Pantere vanno vicine all’incredibile rimonta, ma il poker ligure nel recupero gela lo Stadio Comunale di Palma Campania.

Primo tempo horror per le granata che non riescono a tenere testa all’aggressività e alle idee delle blucerchiate. Subito squillo ospite con De Rita che impatta al 7’ sugli sviluppi di un corner, Cetinja risponde con un grande intervento. Poi il portiere deve opporsi a un tentativo da lontano. L’azione riparte, le liguri conquistano il possesso e innescano Tarenzi: il diagonale dell’attaccante è largo. Al 12’ Re ci prova dalla distanza, la traiettoria disegnata è da dimenticare. Si abbassa il ritmo del match, tante interruzioni - complice anche il caldo - e continua lotta in mezzo al campo. Prima della mezz’ora, altro squillo delle ragazze di Mango con una punizione dal limite, Cetinja copre sul suo palo. Dal seguente angolo, Tarenzi prende il tempo a tutte e, di testa, trova il guizzo per il vantaggio. La reazione delle Pantere non c’è, da registrare soltanto una manovra favorevole per Corelli, fermata in posizione irregolare a tu per tu con Tampieri. Al 40’, ancora dalla bandierina, la Sampdoria colpisce per il raddoppio: De Rita sfrutta una torre, anticipa le avversarie e timbra il cartellino. Al 43’ c’è spazio altresì per il tris doriano e per la doppietta di Tarenzi, autrice di una spettacolare girata al volo col destro su suggerimento di Giordano. Solo nel recupero della frazione iniziale il Pomigliano cerca di pungere con un tiro ravvicinato di Corelli.

Sanchez stravolge l’undici dopo l’intervallo, entrano Sangaré e Di Giammarino dall’inizio per una squadra a trazione anteriore. L’approccio delle partenopee è migliore: al 52’ Corelli fa viaggiare Martinez con un preciso lancio, ma l’ex non calcia da buona posizione. Passano pochi secondi ed è la stessa Corelli a provarci con un sinistro impreciso. Al 55’ un rimpallo favorisce Sangaré che fallisce in maniera clamorosa davanti a Tampieri. Due minuti più tardi c’è l’ingresso di Bragonzi al posto di Taty. Al 61’ proprio la nuova entrata tenta di sorprendere la retroguardia in tuffo, l’estremo difensore interviene e blocca. A metà secondo tempo, fuori Fusini e spazio per Battelani che va a rinforzare il reparto avanzato. La numero 30 fa partire un destro velenoso da punizione, Tampieri è costretta a rifugiarsi sul fondo. Dal corner, Bragonzi svetta e riapre la contesa al Comunale. Reazione immediata della Samp con una traversa colpita da Re. Al 78’ grandissima occasione per la formazione napoletana, con Martinez che non riesce a dare forza alla conclusione. Nelle battute conclusive proteste dopo un contatto ai danni di Sangaré in area, l’arbitro lascia proseguire. All’85’ Corelli approfitta di un passaggio dalla corsia e col destro fulmina Tampieri: il Pomigliano accorcia ancora e si regala un finale da brividi. A tre dal novantesimo Martinez sfiora il bersaglio con un tentativo a giro. Al 95’ Bonfantini scatta sul filo dell’offside, dribbla Cetinja e sigla il poker. Lo scontro diretto termina 2-4 al triplice fischio: Pomigliano allo spareggio, Sampdoria salva.

Il tabellino

Pomigliano (4-3-3): Cetinja; Rizza, Golob, Passeri, Fusini (67’ Battelani); Gallazzi (46’ Di Giammarino), Ferrario, Taty (57’ Bragonzi); Novellino (46’ Sangaré), Corelli, Martinez. A disposizione: Fierro, Apicella, Rabot, Gaglione, Caiazzo. Allenatore: Sanchez

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; De Rita, Pettenuzzo, Pisani, Oliviero; Giordano, Re, Conc (77’ Prugna), Baldi (77’ Cuschieri); Bonfantini, Tarenzi (84’ Rincon). A disposizione: Fabiano, Lopez, Mailia, Battistini, Regazzoli, Lazzeri. Allenatore: Mango

Arbitro: Centi di Terni

Marcatrici 33’ Tarenzi (S), 40’ De Rita (S), 43’ Tarenzi (S), 71’ Bragonzi (P), 85’ Corelli (P), 95’ Bonfantini (S)

Ammonite: Fusini (P), Pisani (S)