Serie A Femminile - Il Sassuolo sbanca il Gobbato: Pomigliano sconfitto 0-3

Primo anticipo della diciannovesima giornata di Serie A Femminile, allo Stadio Ugo Gobbato va in scena l'incontro tra il Pomigliano di Manuela Tesse e il Sassuolo di Gianpiero Piovani. Granata a caccia di punti salvezza dopo il ko pesante contro il Verona in trasferta, neroverdi intenzionate ad alimentare la speranza di qualificazione alla prossima Champions League.

Partita che si sblocca dopo tre giri di cronometro con Cambiaghi che approfitta di un traversone dalla bandierina di Parisi e batte Cetinja per il vantaggio delle ospiti. Lo spartito è chiaro: Clelland e compagne fanno la partita, mentre le padrone di casa non riescono a rendersi pericolose in avanti. Al 14' Clelland scodella al centro, Philtjens incorna e l'estremo difensore locale si oppone. Sulla ribattuta, Cambiaghi firma il tap-in e il raddoppio delle emiliane. Al 22' il Sassuolo prova ad incrementare la distanza nel risultato, ma sul ribaltamento di fronte Cambiaghi commette un fallo di mano in area su un tiro di Fusini. Dal dischetto si presenta Rinaldi che si fa neutralizzare da Lemey. Al 26' Moraca ci prova, il sinistro dalla distanza si perde sul fondo. Alla mezz'ora, Cetinja deve compiere un grande intervento su una conclusione deviata da Dubcova. Nel finale di frazione, è una girata di testa di Cambiaghi a spaventare il Pomigliano.

Le squadre provano a cambiare qualcosa ad inizio ripresa, Tesse scuote le sue ragazze inserendo Vaitukaityte e Banusic. Le neroverdi restano in proiezione offensiva, mentre le locali faticano a rendersi insidiose. Al 52' Clelland stacca su un cross dalla sinistra, prende il tempo ad Apicella e infila il tris alle spalle di Cetinja. Le granata cercano di rispondere con un tentativo di Rinaldi che si spegne distante dallo specchio. Al 57' l'autrice dello 0-3 cerca la botta dai venticinque metri, la difesa campana si rifugia in corner. Brutto infortunio poi per Moraca, la fantasista del Pomigliano è costretta ad uscire. Al 60' Tudisco, tra le più vivaci, scarica un destro da lontano: traiettoria imprecisa. Al 68' soltanto la traversa salva Rinaldi e compagne, la botta di Santoro si infrange sul legno. Alla lista delle opportunità per le partenopee si aggiunge anche Realista, il destro a volo è alto sopra la porta. Al 79' Cambiaghi parte sul filo del fuorigioco, salta Cetinja e calcia da posizione defilata: la sfera sbatte sul palo e torna in campo. Non accade più nulla, al triplice fischio si concretizza la seconda sconfitta consecutiva per il Pomigliano.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja, Ejangue, Cox, Apicella, Fusini, Tudisco (76' Puglisi), Mastrantonio (46' Vaitukaityte), Ferrario, Rinaldi, Moraca (60' Realista Ferreira), Landa (46' Banusic). A disposizione: Fierro, Varriale, Massa, Luik, Capparelli. Allenatrice: Tesse

Sassuolo: Lemey, Dongus, Mihashi (83' Mak), Filangieri, Parisi (72' Benoit), Pellinghelli (46' Santoro), Pondini, Philtjens, Clelland (72' Brignoli), Dubcova, Cambiaghi (90' Iriguchi). A disposizione: Micheli, Lauria, Ferrato, Lugli. Allenatore: Piovani

Arbitro: Gianluca Grasso di Ariano Irpino

Marcatrici: 3' Cambiaghi (S), 14' Cambiaghi (S), 52' Clelland (S)

Ammonite: Tudisco, Vaitukaityte (P), Brignoli (S)