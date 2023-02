Serie A Femminile - Passo falso per il Pomigliano: il Sassuolo sbanca il Comunale di Palma Campania

Sconfitta casalinga per il Pomigliano che crolla sotto i colpi del Sassuolo, entrambi concretizzati nel corso della seconda frazione: la prima fase dell’annata, in vista della poule salvezza, termina con un passo falso per le campane.

La cronaca si apre con un tentativo dalla distanza di Clelland, con Cetinja fuori dai pali: la sfera finisce alta sopra la traversa. La replica delle padrone di casa arriva da calcio d’angolo col colpo di testa di Taty, l’impatto è impreciso. Al 10’ Brignoli ci prova dall’interno dell’area, la retroguardia locale si oppone. Sul ribaltamento di fronte, Kresche neutralizza una botta da fuori di Battelani. Al 18’ Clelland suggerisce per Sabatino, l’incornata è debole e facile preda di Cetinja. Al 26’ Kresche deve compiere gli straordinari su Taty, poi intervento in due tempi sul bolide di Gallazzi. Alla mezz’ora chance sprecata da Sabatino a tu per tu con Cetinja, poi è Philtjens a spedire alto. Al 33’ altra ottima occasione per le neroverdi: Clelland detta la profondità, arriva in area e calcia, ma manda a lato. Al 38’ Ferrario si mette in evidenza con un sinistro dal limite, l’estremo difensore ospite blocca. L’ultimo sussulto è di Brignoli con un diagonale da buona mattonella: il palo nega la gioia. Si va a riposo senza ulteriori emozioni. Ad inizio ripresa, Taty e Martinez spaventano la difesa emiliana, Kresche tiene a galla le sue. Al 57’ Di Giammarino va vicina al bersaglio, dieci giri di lancette più tardi è Sabatino a non impattare un passaggio di Tomaselli. Al 69’ si sblocca la partita: Clelland pesca Sabatino che si avventa sul pallone e insacca col tap-in. Il Pomigliano reagisce con Martinez, ma Kresche risponde ancora presente. Al 78’ è la traversa a negare la gioia a Tomaselli, poi all’82’ Dongus raddoppia sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Non accade più nulla, al triplice fischio festeggia il Sassuolo. Il Pomigliano chiude la prima fase della stagione con una sconfitta.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja; Rizza, Golob, Passeri (86’ Apicella), Fusini (72’ Corelli); Gallazzi, Ferrario, Di Giammarino (72’ Amorim); Taty (58’ Bragonzi), Battelani (72’ Novellino), Martinez. A disposizione: Rabot, Sangare, Fierro, Caiazzo. Allenatore: Gerardo Alfano

Sassuolo: Kresche; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Mella (77’ Dongus), Jane (64’ Pondini), Bellucci (64’ Tomaselli), Brignoli; Clelland (81’ Popadinova), Sabatino. A disposizione: Lauria, Nowak, Monterubbiano, Brustia, Nagy. Allenatore: Gianpiero Piovani

Arbitro: Antonio Di Reda della sezione di Molfetta

Marcatrici: 69’ Sabatino, 82’ Dongus (S)

Ammonite: Bellucci, Tomaselli (S)