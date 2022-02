Serie A Femminile - Il Pomigliano cade contro la Sampdoria: decide Tarenzi

Una domenica da dimenticare per il Pomigliano di Domenico Panico. Torna il campionato di Serie A Femminile e le granata, reduci dalla pesante sconfitta contro la Roma, devono rinviare ancora l'appuntamento col successo. Allo Stadio Ugo Gobbato si afferma l'egemonia della Sampdoria di Antonio Cincotta.

Il match inizia con il lampo di Moraca, il colpo di testa dell'attaccante locale sorvola la traversa. Risponde, con la stessa modalità, Martinovic: Cetinja blocca senza problemi. All'11' ancora Martinovic si divora l'occasione davanti all'estremo difensore partenopeo. Al quarto d'ora tocca a Banusic liberare un tiro che si spegne sul fondo. Passano due minuti e Tampieri neutralizza un cross di Fusini. Al 30' Rizza non inquadra lo specchio ed è solo il preludio al gol che arriva al 33' con Tarenzi che svetta su traversone di Rincon e batte Cetinja per il vantaggio. Le liguri sfiorano il raddoppio, ma nel finale di frazione è Banusic a impegnare Tampieri. Ad avvio ripresa, al 51', Conc ci prova in girata: intervento provvidenziale di Cetinja. L'equilibrio resta sovrano del campo, nonostante il minimo vantaggio delle ospiti. Al 74' Banusic costringe Tampieri alla parata in due tempi. Nel finale, il portiere di Cincotta deve evitare un un clamoroso autogol di Tarenzi e opporsi ai tentativi della coppia Ferrario-Landa. Termina col successo esterno della Samp sul campo del Pomigliano.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Tudisco, Cox, Luik, Fusini; Mastrantonio (46' Landa), Vaitukaityte, Ferrario, Moraca; Salvatori Rinaldi (46' Dellaperuta), Banusic. A disposizione: Buhigas, Apicella, Varriale, Puglisi, Massa, Capparelli, Ferreira. Allenatore: Panico

Sampdoria (4-4-2): Tampieri; Rizza, Spinelli, Pisani, Giordano; Wagner, Fallico, Conc, Rincon (90' Battelani); Tarenzi, Martinovic (64' Martinez). A disposizione: Ortiz, Boglioni, Auvinen, Helmvall, Bursi, Berti, Novellino. Allenatore: Cincotta

Arbitro: Mastrodomenico di Matera

Marcatori: 33' Tarenzi (S)

Ammonite: Rincon, Rizza, Cincotta (S)