Serie A Femminile - Il Pomigliano supera la Sampdoria: decide il rigore di Battelani

Undicesima giornata del campionato di Serie A Femminile, il Pomigliano di Carlo Sanchez attende la Sampdoria allo Stadio Comunale di Palma Campania. Dopo le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Roma in trasferta, le Pantere vanno a caccia di un risultato utile nella sfida diretta con le blucerchiate. La partita procede sul binario dell’equilibrio, sono poche le occasioni da rete nel corso della frazione iniziale. Il primo tentativo è dopo il 20’ con Taty che si rende pericolosa con una conclusione dalla distanza: Tampieri si distende e risponde presente. Passa qualche minuto e si mette in evidenza Ferrario con un bolide che sorvola la traversa. Meglio il Pomigliano, alla mezz’ora è Di Giammarino a ritagliarsi uno spazio: l’estremo difensore ospite neutralizza il tentativo. Il primo tempo non regala ulteriori emozioni, all’intervallo il risultato resta inchiodato. Ad avvio ripresa, il tecnico di casa si gioca le carte Corelli e Novellino: proprio la numero 7 cerca di sfruttare una disattenzione di Spinelli, ma la giocata si spegne a lato della porta difesa da Tampieri. La Sampdoria si vede dalle parti di Cetinja soltanto al 60’ con un’iniziativa imprecisa di Fallico. Al 64’ Oliviero ci prova col colpo di testa, nessun problema per il portiere locale. Al 74’ Corelli arma la conclusione a giro da posizione defilata, la parabola risulta larga rispetto allo specchio. Nelle battute finali del match, Spinelli commette fallo su Battelani in piena area: dal dischetto si presenta proprio l’ex di turno che infila Tampieri e realizza il vantaggio del Pomigliano. Al triplice fischio, le partenopee possono festeggiare ed esultare: superata di misura la Sampdoria al Comunale di Palma Campania.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Rizza, Apicella, Passeri, Fusini; Gallazzi, Ferrario, Taty (68' Battelani), Di Giammarino (56' Novellino); Dias (46' Corelli), Martinez (88' Rabot). A disposizione: Fierro, Manca, Rocco, Sangarè, Miotto. Allenatore: Sanchez

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita (87' Battistini), Pisani, Spinelli, Giordano (78' Panzeri); Regazzoli, Re, Fallico (87' Conc); Cuschieri (69' Seghir), Rincon, Oliviero. A disposizione: Odden, Fabiano, Taleb, Lazzeri, Pettenuzzo. Allenatore: Cincotta

Arbitro: Giaccaglia di Jesi

Marcatrici: 84' rig. Battelani (P)

Ammonite: Di Giammarino (P), Regazzoli, Spinelli (S)