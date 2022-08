Serie A Femminile - Pomigliano ko al debutto: la Roma passa con Giacinti e Andressa

Prima giornata del campionato di Serie A Femminile, allo Stadio Ugo Gobbato va in scena il confronto tra Pomigliano e Roma. La squadra di Nicola Romaniello vuole debuttare al meglio nella nuova competizione, davanti però c'è un avversario complicato e ben allenato da mister Alessandro Spugna.

Buoni ritmi sul rettangolo verde napoletano, le due compagini si affrontano a viso aperto. Il primo tentativo verso la porta è di Haug con un colpo di testa impreciso su traversone di Haavi. Al 12' ci prova Cinotti, anche lei non è perfetta nella conclusione che si perde sul fondo. Passano pochi secondi e la gara si sblocca. Recupero della sfera da parte di Andressa che lancia in profondità Haug: conduzione e cross per Giacinti che impatta e insacca alle spalle di Cetinja. Al 24' Haavi è chiamata ad allontanare la minaccia sugli sviluppi di un angolo. Soltanto alla mezz'ora, le giallorosse si riportano in avanti con l'autrice del gol che spaventa la retroguardia granata con un sinistro largo. Al 32' Cetinja si allunga su una botta di Giugliano da fuori area. Al 35' Andressa recupera su Rizza, si mette in proprio con una giocata e incrocia col mancino: il pallone sbatte sul palo ed entra. Nel finale di frazione, Serturini grazia il Pomigliano su una disattenzione di Fusini.

Ad avvio ripresa, le formazioni entrano in campo senza cambi: per il Pomigliano c'è da recuperare il doppio svantaggio. La prima opportunità del secondo tempo è ancora per le capitoline, con Haavi che svetta su suggerimento di Andressa e spedisce a lato di un soffio. Al 55' timide proteste della panchina delle Pantere per un potenziale tocco di braccio in area: l'arbitro lascia proseguire. Al 58' la retroguardia di casa deve opporsi a due giocate, in rapida successione, di Minami. Trascorsa l'ora di gioco, la Roma sfiora il tris con Giugliano: la calciatrice di Spugna calcia a botta sicura, ma il legno nega il gol. Al 74' nuovamente Haavi, tra le più ispirate, libera una traiettoria che finisce tra le braccia di Cetinja. Due minuti dopo, errore di Ferrario che svirgola e spalanca la strada a Lazaro: l'attaccante costringe l'estremo difensore locale a rifugiarsi in corner. A dieci dal termine Cetinja abbassa la saracinesca sul colpo di testa di Giacinti. Non succede più nulla, al triplice fischio è hurrà per la Roma (0-2, ndr): Pomigliano battuto a domicilio.

Il tabellino

Pomigliano Femminile (4-3-3): Cetinja; Konat, Passeri, Rizza, Novellino; Fusini, Ferrario, Gallazzi (87' Miotto); Corelli, Di Giammarino (85' Rabot), Martinez (57' Manca). A disposizione: Fierro, Barretta, Apicella, Rocco, Piscopo. Allenatore: Nicola Romaniello

Roma (3-4-1-2): Lind; Wenninger, Linari, Minami; Serturini (64' Lazaro), Giugliano, Cinotti (75' Greggi), Haavi; Andressa; Giacinti (87' Landstrom), Haug (64' Glionna). A disposizione: Ohrstrom, Di Guglielmo, Bartoli, Ferrara, Kollmats. Allenatore: Alessandro Spugna

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano

Marcatrici: 13' Giacinti (R), 35' Andressa (R)

Ammonite: Giugliano (R)