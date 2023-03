Serie A Femminile - Il Pomigliano travolge il Parma, 4-1 per le granata: doppietta per Taty, anche Martinez e Corelli in rete

Seconda fase della stagione per il calcio femminile, si entra nel vivo della poule salvezza: il Pomigliano affronta il Parma allo Stadio Comunale di Palma Campania. Prima tappa verso la permanenza in categoria per le granata che scendono in campo con la determinazione di raccogliere l’intera posta in palio. Buon approccio al match per le padrone di casa che, sugli sviluppi di un traversone di Fusini al 3’, sfiorano il vantaggio: i guantoni di Capelletti intervengono su un colpo di testa di Battelani. Sul prosieguo Martinez conquista il possesso, converge verso il centro ed entra in area: il destro è centrale e facile preda del portiere. Al 10’ Di Giammarino ci prova in girata, il guardiano gialloblù si rifugia in corner. Soltanto al quarto d’ora le ospiti si affacciano in attacco con una giocata di Bardin. A metà frazione Lazaro fa partire un mancino dalla distanza, la traiettoria non crea problemi a Cetinja. Stesso esito per Santoro al 28’, mentre al 33’ Battelani si mette in evidenza con un calcio piazzato largo. Al 36’ alla lunga lista di occasioni poco pericolose si aggiunge anche Gallazzi. In pieno recupero accade di tutto. Su una punizione insidiosa di Battelani, Capelletti si oppone con un miracolo: sulla ribattuta Martinez insacca con un semplice tap-in. La gioia locale dura pochissimi secondi perché Lazaro trova subito il pareggio con un pallonetto che beffa Cetinja: da zero metri Corbin accompagna in porta. Il secondo tempo si apre con una fiammata di Martinez, Ciccioli - subentrata a Capelletti - risponde presente. Poi altra palla inattiva velenosa di Battelani. Al 62’ Cambiaghi spreca un contropiede interessante, sul ribaltamento di fronte il Pomigliano si riporta in vantaggio. Taty impatta su un calcio d’angolo battuto dalla destra e fulmina Ciccioli. Replica immediata per il Parma con un bolide di Marchao da punizione, Cetinja salva. Al 71’ Ferrario s’invola e viene stesa in area da Heroum: il direttore di gara assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta la specialista Taty che spiazza Ciccioli. Al 95’ missile di Corelli dalla distanza, la parabola si spegne all’incrocio: 4-1. Il percorso delle granata nella fase dedicata alla poule salvezza inizia nel migliore dei modi: battute le avversarie guidate dall’ex Panico.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja, Rizza, Apicella, Golob, Fusini (80’ Passeri), Di Giammarino, Ferrario, Gallazzi, Taty (80’ Corelli), Battelani (68’ Rabot), Martinez (92’ Novellino). A disposizione: Fierro, Bragonzi, Caiazzo, Rocco, Sangare. Allenatore: Sanchez

Parma: Capelletti (46’ Ciccioli), Corbin (52’ Cambiaghi), Bardin, Marchao (73’ Martinovic), Benoit (52’ Arcangeli), Heroum, Santoro, Lazaro, Farrelly (52’ Arrigoni), Cox, Maia. A disposizione: Nicolini, Arnadottir, Vaitukaityte, Brscic. Allenatore: Panico

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Marcatrici: 47’ pt Martinez (Pom), 49’ pt Lazaro (Par), 65’ Taty (Pom), 72’ rig. Taty (Pom)

Ammonite: Taty, Corelli (Pom), Marchao, Maia, Heroum (Par)

Espulsa: 96’ Corelli (Pom) per doppia ammonizione