LIVE - Serie A Femminile, Pomigliano-Napoli 0-0: pochi minuti al fischio d'inizio

Il tabellino

Pomigliano (4-3-3): Cetinja, Ejangue, Cox, Luik, Fusini, Vaitukaityte, Ferrario, Tudisco, Banusic, Moraca, Salvatori Rinaldi. A disposizione: James Buhigas, Apicella, Varriale, Puglisi, Massa, Ippolito, Capparelli, Schioppo, Lombardi. Allenatore: Panico

Napoli (4-3-3): Aguirre, Abrahamsson, Garnier, Corrado, Awona, Goldoni, Sara Tui, Severini, Erzen, Jaimes, Popadinova. A disposizione: Chiavaro, Di Marino, Capitanelli, Toniolo, Colombo, Imprezzabile, Kuenrath, Porcarelli, Acuti. Allenatrice: Domenichetti

Arbitro: Claudio Panettella di Gallarate

Assistenti: Michele Rispoli di Locri e Rodolfo Spataro di Rossano

- Il Napoli può far leva su una buona tradizione: le azzurre hanno perso soltanto una delle ultime cinque giocate contro una neopromossa. Il Pomigliano ha reso il Gobbato un fortino nel quale costruire la salvezza: sette punti conquistati sui dieci totalizzati.

Primo derby campano in Serie A Femminile. L’undicesimo appuntamento della stagione riserva il confronto tra il Pomigliano di Domenico Panico e il Napoli di Roberto Castorina e Giulia Domenichetti. Testa a testa partenopeo allo Stadio Ugo Gobbato, le due squadre – in un momento complicato e reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque – si affrontano nello scontro salvezza. Granata avanti in classifica con tre punti sulle azzurre, il match mette in palio un bottino utile per le ambizioni prefissate. Buongiorno lettori e lettrici di Napolitoday.it e benvenuti alla diretta testuale di Pomigliano-Napoli.