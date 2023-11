Serie A Femminile - Pomigliano-Napoli 2-1, decide un rigore di Rabot al 95': cronaca e tabellino

Un rigore di Rabot al 95’ decide il derby campano, il Pomigliano stende il Napoli e conquista la prima vittoria in campionato. Un successo prezioso per la compagine di Alessandro Caruso, le granata si portano a -1 dal Sassuolo. Per la brigata di Biagio Seno arriva una pesante beffa nel finale, ottava sconfitta consecutiva e ancora zero punti in classifica per le azzurre.

La partita si apre subito con un tentativo di Gallazzi da fuori area, dopo appena pochi secondi gioco: la conclusione però risulta debole e tutt’altro che preoccupante per le padrone di casa. Le Pantere provano a prendere in mano le redini del match mentre le azzurre si difendono con attenzione, senza concedere troppo alle avversarie. Al 14’ chance importante per le ospiti con un colpo di testa di Kobayashi, Buhigas risponde con un ottimo intervento. Passano tre minuti e va a caccia del gol l’ex Banusic, la svedese è imprecisa da distanza ravvicinata. La replica del team granata arriva al 20’ con Martinez che scappa a sinistra e calcia, il suo tiro si spegne sul fondo. Dopo un nuovo affondo del Napoli con Lazaro, è il Pomigliano a sbloccare la sfida. L’attaccante guatemalteca si fa trovare pronta sul suggerimento di Bourgoin e, di prima intenzione, non sbaglia per il vantaggio delle ragazze di Caruso. La compagine di mister Seno cerca la reazione con Gallazzi e Banusic, ma all’intervallo resiste l’1-0. Al ritorno in campo dopo la pausa Ippolito si ritaglia lo spazio per l’azione personale, l’iniziativa è da dimenticare. Al 47’ il Napoli trova l’1-1 con la neo entrata Giacobbo: la calciatrice classe 2003 fa partire un missile con il destro che fulmina Buhigas e riporta il punteggio in equilibrio. Al 59’ mette la sua firma sul derby anche Bacic con una risposta ad Apicella, pericolosa da buona mattonella. Sul versante opposto Chmielinski impegna il numero 12 granata. Alla lista delle occasioni si aggiunge pure Di Marino al 64’, ma la mira è da rivedere. Al 72’ Corelli cerca il bersaglio da lontano, la parabola finisce alta sopra la traversa. La centravanti sfiora lo specchio anche all’81’ con l’incornata. Entrambe vanno alla ricerca del guizzo per la vittoria, l’episodio che cambia il risultato arriva nel recupero. Mauri viene atterrata in area e l’arbitro indica il dischetto, dagli undici metri si presenta Rabot che fa 2-1.

Il tabellino

Pomigliano (4-3-3): Buhigas; Battistini, Apicella, Caiazzo, Fusini; Di Giammarino (76’ Domi), Rabot, Ferrario; Bourgoin (66’ Nambi), Ippolito (89’ Corrado), Martinez. A disp.: Gavillet, Domi, Harvey, Manca, Schettino, Szymanowski, Tengue. All.: Caruso

Napoli (4-3-3): Bacic; Pettenuzzo, Di Marino, Veritti, Kobayashi; Friedrichs (46’ Giacobbo), Mauri, Chmielinski (82’ del Estal); Lazaro, Banusic (67’ Corelli), Gallazzi. A disp.: Fabiano, Beretta, Bertucci, Cammarano, Di Bari, Pellinghelli. All.: Seno

Arbitro: Valerio Crezzini di Siena

Reti: 27’ Martinez (P), 47’ Giacobbo (N), 95’ Rabot (P)

Ammonizioni: Di Giammarino, Rabot (P), Mauri, Lazaro (N)