Serie A Femminile - Pomigliano-Milan si gioca al Comunale di Palma Campania

Il Pomigliano Femminile si trasferisce temporaneamente allo Stadio Comunale di Palma Campania. Dopo la chiusura dell'impianto casalingo, la formazione granata, reduce dalla vittoria sul campo del Parma, affronterà il Milan per l'ottava giornata della competizione. Questa la nota del club in vista del match di sabato 29 ottobre: "La gara Pomigliano-Milan, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A Femminile TIM, si disputerà allo Stadio Comunale di Palma Campania (Na). Una scelta obbligata da parte della società del presidente Raffaele Pipola dopo la chiusura dello stadio Gobbato. Si ringrazia l’intera amministrazione comunale palmese per l’impegno e la disponibilità dimostrata nel voler ospitare l’evento sportivo. La gara si giocherà alle 14.30 e sarà ad ingresso libero".