Serie A Femminile - Il Pomigliano esulta in extremis nel segno di Novellino: Milan ko al Comunale di Palma Campania

La buona prova, con conseguente vittoria, di Parma ha animato il Pomigliano che affronta il Milan nella sfida valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A Femminile. Dopo il successo sul campo delle ducali, le Pantere si affermano anche nel match con le rossonere: allo Stadio Comunale di Palma Campania termina 2-1 in favore delle ragazze di Carlo Sanchez.

La cronaca si apre con una buona occasione per le ospiti. Calcio d'angolo di Tucceri Cimini, il pallone resta in area ma non c'è la deviazione vincente alle spalle di Cetinja. Al 13' protesta di Amorim per un contatto con Arnadottir, il direttore di gara lascia proseguire. Al 17' conclusione di Asllani, traiettoria debole e tutt'altro che pericolosa per l'estremo difensore locale. Passa qualche secondo e il Milan sblocca. Ancora da corner Tucceri Cimini fa partire un mancino che trova il tocco sfortunato di Passeri. Al 28' è Arnadottir a divorarsi il potenziale raddoppio con un tiro alto. Alla mezz'ora, Gallazzi lancia nello spazio Amorim che non sbaglia davanti a Giuliani. Al 43' la formazione meneghina resta in dieci per l'espulsione di Grimshaw, protagonista di proteste veementi nei confronti dell'arbitro. Nel finale di frazione, Piemonte - ben servita da Thrige - manda sul fondo. La ripresa si inaugura con una conclusione larga di Adami, al 58' è la bandierina ad annullare la rete al Pomigliano: Passeri si trova in posizione irregolare. La partita, nella fascia centrale del secondo tempo, non regala spunti. Al 74' Asllani non inquadra lo specchio, qualche minuto dopo è Piemonte a provarci senza impensierire Cetinja. All'84' Asllani va vicina al raddoppio, ma sul capovolgimento di fronte Novellino si invola in campo aperto e batte Giuliani. Dopo tre minuti di recupero si chiude la sfida con la seconda vittoria consecutiva per le Pantere.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja, Fusini, Konat, Rizza, Passeri, Di Giammarino (94' Miotto), Gallazzi, Ferrario, Sena (87' Fierro), Martinez, Amorim (79' Novellino). A disposizione: Apicella, Manca, Rocco, Sangre, Battellani, Rabot. Allenatore: Sanchez

Milan: Giuliani, Mesjasz, Fusetti, Arnadottir, Thrige (85' Soffia), Grimshaw, Adami, K. Dubcova (55' Mascarello), Tucceri (55' Thomas), Asllani, Piemonte. A disposizione: Fedele, Babb, Bergamaschi, Carage, Vigilucci. Allenatore: Ganz

Arbitro: Cherchi

Marcatrici: 18' aut. Passeri (M), 30' Amorim (P), 89' Novellino (P)

Ammonite: Di Giammarino (P), Arnadottir, Grimshaw, Mascarello (M)

Espulse: 42′ Grimshaw (M)