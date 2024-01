Il Pomigliano Femminile ci prova, ma con il Milan termina 0-0: cronaca e tabellino

Non si sblocca il match tra Pomigliano e Milan, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. La squadra di Alessandro Caruso, reduce dal ko in trasferta contro la Fiorentina e da quattro sconfitte di fila, torna a muovere la classifica con il punto conquistato allo stadio Amerigo Liguori.

Subito potenziale chance per le rossonere con un passaggio di Rubio per Staskova, Gavillet si fa trovare pronta. Le Pantere si affidano all’imprevedibilità e alla rapidità di Nambi, al 13’ però l’azione sfuma con una conclusione da dimenticare di Apicella. Passano cinque minuti e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, le ospiti si rendono pericolose con Swaby che sovrasta Fusini ma spedisce sul fondo. Esito simile per Nambi sul fronte opposto, tentativo da rivedere dopo un suggerimento di Harvey. Il Milan si ripropone in attacco con Bergamaschi che controlla ma manda a lato con il sinistro. Nell’altra metà campo invece è Ippolito a provarci, trovando i guantoni di Babb. Poche emozioni nel finale di primo tempo con il Pomigliano che cerca di chiudere in attacco e protesta in occasione di un contatto tra Nambi e l’estremo difensore avversario.

L’intensità della gara non cambia, la ripresa si apre con Soffia che vince una serie di contrasti e tira, Ferrario devia in corner. La truppa granata tenta di replicare con Caiazzo, anticipata in extremis da Grimshaw dopo una punizione, e con Fusini. Imprecisione altresì per Dompig al 59’ e per Laurent al 69’, più interessante l’iniziativa della francese che non inquadra lo specchio di porta. Botta e risposta al Liguori tra le due compagini, al 71’ Arcangeli, ufficializzata nelle scorse ore dal club campano, chiama in causa Babb. Ghiotta opportunità al 74’ per il Milan sull’asse Dubcova-Dompig, la giocata da posizione semplice termina di un soffio sopra la traversa. A dieci giri di lancette dal novantesimo, Ferrario conclude di prima intenzione e va ad un passo dal bersaglio. Entrambe provano a vincerla, ma è il Pomigliano a creare le migliori occasioni nel finale con Di Giammarino e Ippolito. Il punteggio non cambia e le due formazioni si dividono la posta in palio.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-1-1): Gavillet, Apicella, Fusini (89’ Greis), Harvey (74’ Novellino), Caiazzo; Battistini, Ferrario, Rabot, Di Giammarino; Nambi (59’ Arcangeli); Ippolito. A disp.: Buhigas, Szymanowski, Vingiani, Schettino, Babic, Manca. All.: Caruso

Milan (4-4-2): Babb; Soffia, Swaby, Mesjasz, Bergamaschi (46’ Guagni); Grimshaw (83’ Vigilucci), Rubio Avila (46’ Dompig), Mascarello (83’ Cernoia), Dubcova; Laurent, Staskova (65’ Nadim). A disp.: Giuliani, Fusetti, Marinelli. All.: Corti

Arbitro: Domenico Leone di Barletta

Ammonizioni: Ippolito (P), Bergamaschi (M)