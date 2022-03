Serie A Femminile - Pomigliano-Lazio non si giocherà: ecco il motivo

Pomigliano e Lazio non scenderanno in campo nel weekend dedicato alla diciassettesima giornata della Serie A Femminile. Le due formazioni, in lotta per i piani bassi della classifica, dovranno attendere per il ritorno sul rettangolo verde per una sfida ufficiale di campionato. A prendere la scena è ancora il Covid che non lascia spazio al regolare svolgimento della partita. La comunicazione ufficiale è arrivata, nelle ultime ore, dalla Divisione Calcio Femminile dopo aver preso atto della situazione nell'ambiente partenopeo. La sfida, in programma per domenica 20 marzo alle ore 14.30, è stata posticipata e bisognerà attendere la data per il recupero.

Così il Pomigliano ha annunciato il rinvio: "La società comunica che a seguito di un incremento dei casi di positività al Covid-19 e visto il numero delle tesserate risultate contagiate dal virus, la gara di campionato Pomigliano-Lazio in programma domenica 20 marzo alle ore 14.30, è stata rinviata a data da destinarsi". Di seguito, la nota della Lazio: "Pomigliano-Lazio Women, match valido per la 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie A TIMVision in programma domenica 20 marzo 2022 alle ore 14:30 al Campo U. Gobbato, è stata rinviata a data da destinarsi".