Serie A Femminile - Beffa Pomigliano al Gobbato, la Lazio pareggia all'84': Visentin riprende Banusic

Recupero della diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Col campionato fermo e in attesa del ritorno in campo nel prossimo weekend, Pomigliano e Lazio si affrontano per la sfida rinviata lo scorso 20 marzo a causa del Covid-19. Un vero e proprio appuntamento con la salvezza per entrambe le formazioni, le ragazze di Manuela Tesse vogliono archiviare la pratica permanenza in massima serie.

Il primo tentativo della partita è di Tudisco su suggerimento di Vaitukaityte, Ohrstrom para senza troppi problemi. Al 10' arriva una clamorosa opportunità per le ospiti con una punizione insidiosa di Fordos dalla distanza, Cetinja si salva con un grande intervento. Sul versante opposto è ancora Tudisco a provarci, questa volta dalla lunga distanza: il risultato resta inchiodato sulla parità. Alla mezz'ora Fridlund pesca Ferrandi che cerca il mancino vincente, la traiettoria si alza sopra la traversa. Il Pomigliano fatica a rendersi pericoloso, mentre la Lazio sfiora il gol al 39' con un calcio piazzato di Ferrandi che non trova pronta Cetinja. L'estremo difensore non respinge bene, ma viene graziato da una non perfetta Visentin. Nel finale di frazione e nel momento migliori per le biancocelesti, le napoletane vanno avanti nel punteggio. A sbloccare la sfida è Banusic al 42', abile a rubare la sfera al limite dell'area e a trafiggere Ohrstrom. La contesa resta equilibrata nonostante il minimo vantaggio delle padrone di casa. Nel corso della ripresa, Tesse da una parte e Catini dall'altra cercano di scuotere gli undici con inserimenti dalle panchine per dare maggiore vivacità alla manovra. A sei dal 90' ci pensa Visentin a ristabilire il pareggio con l'1-1 che chiude la gara del Gobbato.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Apicella, Cox, Varriale (63' Liuk), Fusini; Tudisco, Vaitukaityte, Ferrario, Moraca (86' Rinaldi); Della Peruta, Banusic (80' Landa). A disposizione: Fierro, Mastrantonio, Puglisi, Massa, Capparelli, Fierro, Ejangue. Allenatrice: Manuela Tesse

Lazio (4-3-1-2): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Castiello, Ferrandi, Pezzotti (94' Cuschieri); Di Giammarino (73' Labate), Visentin, Fridlund (58' Heroum). A disposizione: Guidi, Natalucci, Savini, Le Franc, Cuschieri, Santoro, Berarducci. Allenatore: Massimiliano Catini

Arbitro: Baratta di Rossano

Marcatrici: 42' Banusic (P), 84' Visentin (L)

Ammoniti: 9' Moraca (P), 40' Ferrandi, Falloni (L)