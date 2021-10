Serie A Femminile - Il Pomigliano supera l'Inter al Gobbato: decisive Banusic e Ippolito

Primo successo in campionato per le ragazze di Panico, ottima performance sfoderata contro le nerazzurre di Guarino

Il Pomigliano ospita l'Inter allo Stadio Ugo Gobbato per la quinta giornata del campionato di Serie A Femminile. Le ragazze di Domenico Panico sono reduci da un turno fantasma, la gara con la Sampdoria è stata sospesa per impraticabilità del campo. Le ospiti, provenienti da tre vittorie consecutive, puntano a un nuovo sorriso fuori dalla Lombardia.

La partenza è su ritmi contenuti, gli undici in campo aspettano e non forzano la giocata. Attorno al quarto d'ora, il team locale prova a rendersi pericoloso con una fiammata sulla catena sinistra: nessun problema per Durante. Al 20' la traversa nega la gioia a Brustia, le nerazzurre vanno vicine al vantaggio. La squadra di Rita Guarino resta in attacco e otto minuti dopo ha una buona occasione con Marinelli: il colpo di testa non è preciso. Al 35' l'attaccante meneghina va in rete, ma il direttore di gara Gabriele Scatena annulla per posizione irregolare. Nel finale di primo tempo sale in cattedra Durante con una parata provvidenziale su Banusic.

Il canovaccio della ripresa è di marca casalinga, Salvatore Rinaldi tenta di girare verso lo specchio un cross dalla destra: traiettoria abbondantemente larga. Al 53' viene annullato un gol alle padrone di casa ancora con la numero 9 dopo una grande giocata di Banusic. Rinaldi è scatenata e mette in crisi la difesa di Guarino, ma l'Inter è viva e si intravede in attacco con qualche folata sporadica. Al 65' il piatto di Banusic supera Durante e porta in vantaggio le campane. Le ospiti provano a ristabilire la parità, Marinelli si fa disinnescare da Cetinja. All'81' la subentrata Ippolito si incunea e scarica un destro sotto la traversa per il 2-0. Nelle battute conclusive il portiere meneghino non consente il tris a Rinaldi.

Vittoria per il Pomigliano che ottiene il primo hurrà in campionato e si posiziona al centro della classifica. Si ferma il cammino dell'Inter, poco attenta e cinica al Gobbato.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja, Panzeri, Cox, Luik (86' Ejangue), Fusini, Ferrario, Ferrandi, Tudisco, Banusic (85' Puglisi), Salvatore Rinaldi (74' Vaitukaityte), Moraca (64' Ippolito). A disposizione: Russo, Apicella, Varriale, Massa, Capparelli. Allenatore: Domenico Panico

Inter: Durante; Merlo, Sønstevold, Vergani, Landström; Csiszàr, Simonetti; M. Portales, Regazzoli (61' Pavan), Brustia (87' Santi); Marinelli. A disposizione: Cartelli, Gilardi, Passeri, Parolo, Colombo, Lonati, Colonna. Allenatore: Rita Guarino

Arbitro: Gabriele Scatena (sez. Avezzano)

Marcatrici: 65' Banusic (P), 81' Ippolito (P)