Pomigliano Femminile travolto dall'Inter, 6-2 per le nerazzurre al Liguori: cronaca e tabellino

Seconda sconfitta consecutiva, dodicesima complessiva in campionato. Il Pomigliano Femminile deve arrendersi all’Inter allo stadio Liguori di Torre del Greco, il gruppo di Alessandro Caruso subisce la goleada dalla brigata di Rita Guarino. Pronti, via e le ospiti passano in vantaggio con una conclusione a giro di Serturini dopo tre giri di lancette dallo start: la sfera termina all’incrocio con Gavillet battuta. Le Pantere accusano il colpo e le nerazzurre raddoppiano all’11’. Polli calcia, l’estremo difensore si oppone e Bugeja trasforma da pochi passi. La reazione granata è targata Ippolito, poi è ancora la squadra di Guarino a creare altre occasioni con un tiro di Magull al 23’ e con uno squillo di Csiszar al 26’ che impegna Gavillet. Archiviata una chance per Arcangeli sul fronte campano, l’Inter cala il tris al 37’. Azione solitaria di Polli che conclude, trovando la parata di Gavillet. Sulla respinta c’è Magull che insacca la terza marcatura. Ad inizio seconda frazione Harvey scappa a destra e mette in mezzo dove Fordos devia nella sua porta, il Pomigliano accorcia al 57’. Passano tre minuti e, dopo un batti e ribatti in area, Magull trova la zampata vincente per il poker. Fanno tutto le nerazzurre al Liguori, autorete di Robustellini al 61’ e distanze di nuovo ridotte. Il difensore classe 2003 si fa subito perdonare con una botta dal limite che vale la manita. Al 76’ l’Inter chiude i conti con il tocco ravvicinato di Jelcic: è 6-2 per la formazione ospite a Torre del Greco.

Il tabellino

Pomigliano (4-4-2): Gavillet; Battistini, Apicella, Rabot, Fusini; Novellino (46’ Nambi), Harvey, Ferrario (82’ Szymanowski), Di Gianmarino (68’ Domi); Arcangeli (75’ Babic), Ippolito (82’ Manca 82). A disp.: Buhigas, Caiazzo, Vingiani, Schettino. All.: Alessandro Caruso

Inter (4-3-3): Cetinja; Thogersen, Alborghetti (46’ Fordos), Tomter, Robustellini, Magull (64’ Pandini), Csiszar (70’ Simonetti), Milinkovic; Serturini (80’ Bonetti), Polli (64’ Jelcic), Bugeja. A disp.: Piazza, Bonfantini, Merlo, Cambiaghi. All.: Rita Guarino

Arbitro: Mario Perri di Roma 1

Reti: 3’ Serturini (I), 11’ Bugeja (I), 37’, 60’ Magull (I), 57’ aut. Fordos (P), 61’ aut. Robustellini (P), 64’ Robustellini (I), 76’ Jelcic (I)