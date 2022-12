Serie A Femminile - Il Pomigliano si sveglia troppo tardi: l'Inter vince nel segno di Chawinga

La vittoria di misura contro la Sampdoria ha riportato certezze nell’ambiente, il Pomigliano di Carlo Sanchez è chiamato ad affrontare il dodicesimo turno del campionato di Serie A Femminile. Allo Stadio Comunale di Palma Campania arriva l’Inter: le nerazzurre, al quarto posto in classifica, puntano a consolidare la posizione nella zona alta. Le granata, dal canto loro, puntano a scalare la graduatoria e diventare una mina vagante della competizione.

La cronaca si apre nel totale equilibrio, con le due formazioni che si studiano e che non affondano il colpo. Nel primo tempo, infatti, resiste il parziale inchiodato e le occasioni sono sporadiche. Ci prova al 5’ Kristjansdottir sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma lo stacco non impegna Cetinja. Le ospiti attaccano e al 13’ Pandini chiama in causa l’estremo difensore napoletano: sulla respinta si avventa Ajara che non riesce nel tap-in. Il direttore di gara, però, interviene e fischia fuorigioco. Al quarto d’ora fiammata di Pandini per Simonetti, ma sul versante opposto si svegliano le Pantere con un piazzato di Taty che impegna Durante nell’intervento. Al 27’ Van der Gragt non impatta bene un traversone di Robustellini, la frazione iniziale si chiude con una clamorosa chance sprecata da Karchouni in contropiede. Nelle battute d’apertura del secondo tempo, l’Inter passa in vantaggio con Chawinga, abile ad agganciare la sfera in area e a battere Cetinja. Timida la reazione del Pomigliano che non si rende insidiosa dalle parti di Durante. Le offensive dei granata non sono concrete, al 76’ Sonstevold colleziona un suggerimento per Chawinga che sigla la doppietta personale e aumenta la distanza nel punteggio. Nel finale, le Pantere accorciano con un guizzo di Martinez, ma escono sconfitte dallo Stadio Comunale di Palma Campania. L’Inter s’impone nel segno di Chawinga: un successo importante per le nerazzurre che ritrovano i tre punti. Per le ragazze di Sanchez un ko che conferma il periodo altalenante.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja, Rizza, Apicella, Passeri, Fusini (84’ Sangaré), Gallazzi, Ferrario (84’ Rabot), Di Giammarino (58’ Amorim Dias), Taty (68’ Battelani), Corelli (58’ Novellino), Martinez. A disposizione: Ferro, Manca, Rocco, Miotto. Allenatore: Sanchez

Inter: Durante, Sonstevold, Van der Gragt, Kristjansdottir, Robustellini (61’ Merlo), Simonetti, Santi (61’ Mihashi), Pandini (75’ Dragoni), Kachouni (90’ Brustia), Chawinga, Ajara. A disposizione: Belli, Tornaghi, Marinelli, Alborghetti, Calegari. Allenatrice: Guarino

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Marcatrici: 53’ Chawinga (I), 76’ Chawinga (I), 94’ Martinez (P)

Ammonite: Santi, Mihashi, Dragoni (I)