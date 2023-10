Serie A Femminile - Pomigliano, settimana da incubo. Poker della Fiorentina, Pantere ancora sconfitte

Terza sconfitta in campionato, si chiude la settimana da incubo per il Pomigliano. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, le ragazze di Antonio Contreras escono ko anche dall’appuntamento dell’Amerigo Liguori contro la Fiorentina.

La sfida si apre subito con un’occasione per la squadra viola. Affondo in contropiede di Lundin, passaggio per Boquete che si accentra e calcia alto dal limite. Al 3’ azione rapida e palla a terra per le ospiti, il tiro di Lundin però viene deviato dal braccio di Caiazzo. Il direttore di gara non ha dubbi e assegna la massima punizione. Dal dischetto si presenta proprio Boquete che spiazza Buhigas ma apre troppo la conclusione e manda sul fondo. Le Pantere non trovano il guizzo per portarsi in avanti e vanno sotto nel punteggio al 18’. La calciatrice spagnola innesca Catena che impegna Buhigas: l’estremo difensore alza il pallone sulla traversa, ma non può intervenire sul tap-in di testa. Al 21’ la Fiorentina va vicina al raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ferrario salva in extremis su Breitner e poi Catena fallisce da ottima posizione. Soltanto all 22’ il Pomigliano si intravede in attacco con una giocata di Nambi, brava a scaricare per Martinez. La guatemalteca si libera di un’avversaria e non indirizza verso il bersaglio da buona mattonella. Il ritmo dell’incontro cala, ma l’undici di De La Fuente si riporta dalle parti di Buhigas. Al 42’ Lundin riceve da Severini e ci prova con una girata dall’interno dell’area che termina sul fondo. Pochi secondo più tardi, Boquete si fionda sul pallone dopo una respinta del portiere e fa 0-2. Al tramonto del primo tempo, Ippolito si divora una potenziale opportunità.

Il Pomigliano è più intraprendente in avvio di secondo tempo. Su un’uscita sbagliata della Fiorentina, Szymanowski pesca Ippolito che, indisturbata e a pochi metri dalla porta, non trova la rete per riaprire la contesa. Al 53’ Nambi converge dalla destra, superando le avversarie, e fa partire il sinistro. Baldi, senza troppi rischi, osserva la sfera spegnersi sul fondo. Al 59’ Boquete tenta di invertire il trend della ripresa con una punizione dai venti metri che sorvola di poco la traversa. Il forcing granata dura appena quindici giri di lancette perché le toscane riprendono le redini del match e al 67’ chiudono i giochi con la neo entrata Longo che scatta sul filo del fuorigioco, dribbla Novellino e infila Buhigas con una botta vincente. Al 72’ la squadra di De La Fuente va in gol anche con un tocco morbido di Breitner, Dario Di Francesco di Ostia Lido ferma tutto per fuorigioco. Il poker arriva al 78’ sull’asse Catena-Hammarlund, il sinistro chirurgico della svedese trafigge l’estremo difensore per la quarta volta. Nel recupero Ippolito rende meno pesante il passivo con un calcio di rigore: 4-1 per le viola al Liguori, terza sconfitta in campionato per le Pantere che restano a quota un punto in classifica.

Il tabellino

Pomigliano (4-2-3-1): Buhigas; Novellino (88’ Fusini), Rabot, Caiazzo, Harvey; Di Giammarino (88’ Domi), Ferrario (46’ Apicella); Nambi, Ippolito, Martinez; Szymanowski (75’ Bourgouin). A disp.: Gavillet, Battistini, Corrado, Manca, Tengue. All.: Contreras

Fiorentina (4-3-3): Baldi; Erzen (75’ Agard), Gerogieva, Tortelli, Faerge; Breitner (75’ Parisi), Severini, Catena; Mijatovic (60’ Longo), Lundin (60’ Hammarlund), Boquete (81’ Toniolo). A disp.: Schroffenegger, Kajan, Spinelli, Zanoli. All.: De La Fuente

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Reti: 18’ Catena (F), 43’ Boquete (F), 67’ Longo (F), 78’ Hammarlund (F), 91’ rig. Ippolito (P)

Ammonizioni: Ippolito (P), Erzen (F)