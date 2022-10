Serie A Femminile - Quinto ko per il Pomigliano: al Menti passa la Fiorentina con Mijatovic

Sesta giornata del campionato di Serie A Femminile, allo Stadio Romeo Menti si gioca Pomigliano-Fiorentina. Dopo le disposizioni delle ultime ore circa la chiusura dell’impianto Ugo Gobbato, le granata si sono trasferite sul rettangolo di Castellammare di Stabia per la regolare disputa contro le viola.

Avvio ad un’intensità non alta sul terreno campano. Le ospiti, in zona alta di classifica, fanno la gara mentre le napoletane si difendono e cercano di ripartire. Al 12’ Martinez prova a colpire su errore di Tortelli, ma la centrale di Panico interviene e recupera. Passa qualche secondo ed è provvidenziale Erzen nella lettura. Le opportunità sono sporadiche, bisogna attendere il 25’ per un vero e proprio tentativo verso la porta. Il tiro di Martinez termina poco distante dallo specchio difeso da Baldi. Soltanto al 32’ la Fiorentina crea una buona occasione con uno schema da corner. Cross per Huchet che calcia al volo, ma la traiettoria è imprecisa. Al 38’ è Cetinja ad opporsi alla botta in diagonale di Huchet, sul ribaltamento di fronte Agard salva tutto su Martinez. Nel finale di frazione, le toscane sbloccano con Mijatovic che raccoglie un suggerimento di Monnecchi e insacca alle spalle di Cetinja.

All’inizio della ripresa, la Fiorentina preme sull’acceleratore alla ricerca del raddoppio. Al 48’ sponda di Sabatino per Huchet, l’iniziativa è bloccata dalla retroguardia delle Pantere. Al 51’ Martinez si ritaglia una chance interessante e in maniera del tutto personale: la conclusione è debole e non impensierisce Baldi. Al 56’ ci prova la subentrata Corelli, ma l’estremo difensore ospite si rifugia sul fondo. Al 65’ le viola sfiorano il raddoppio. Sabatino, da mattonella interessante, sciupa e permette a Cetinja di opporsi col corpo. Al 77’ Huchet commette fallo su Martinez, per l’arbitro è calcio di rigore. Sul punto di battuta è miracolosa Baldi che neutralizza il penalty e allontana la minaccia. Non accade più nulla sul manto del Menti, al triplice fischio la Fiorentina strappa la posta in palio al Pomigliano: per le granata proseguono le difficoltà, quinta sconfitta nelle sei partite disputate.

Il tabellino

Pomigliano: Cetinja, Fusini, Gallazzi (88’ Rabot), Amorim (53’ Corelli), Konat (82’ Manca), Sena (88’ Sangare), Passeri, Rizza, Battelani (53’ Novellino), Ferrario, Martinez. A disposizione: Apicella, Miotto, Fierro. Allenatore: Alfano

Fiorentina: Baldi, Tortelli, Agard, Erzen (53’ Jackmon), Cafferata (61’ Catena), Huchet, Parisi (53’ Johannsdottir), Boquete, Monnecchi, Mijatovic (61’ Breitner), Sabatino (82’ Severini). A disposizione: Schroffenegger, Menta, Longo, Giacobbo. Allenatore: Panico

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno

Marcatrici: 44’ Mijatovic (F)

Ammonite: Fusini, Konat (P), Parisi, Agard (F)

Espulse: 92’ Fusini (P)