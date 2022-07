Il nuovo allenatore del Pomigliano Femminile è Romaniello: l'ex San Giorgio si siede sulla panchina delle Pantere

Il Pomigliano Femminile si prepara al debutto nella prossima Serie A. Secondo anno consecutivo in massima categoria per le Pantere che, archiviata la precedente stagione con la salvezza, sono decise a migliorare il percorso in campionato. L'esordio ufficiale nella principale competizione nazionale si avrà il 27 agosto. Il prossimo torneo sarà strutturato nel nuovo format. Nella prima fase, le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase, le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto, con il palio il titolo di Campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla Women’s Uefa Champions League (prima e seconda classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza, nella quale l’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play out contro la seconda del campionato cadetto.

Intanto, la società granata ha annunciato il nuovo tecnico. Si tratta dell'ex San Giorgio, Nicola Romaniello: "La società comunica di aver raggiunto l’accordo con Nicola Romaniello al quale è stato conferito l’incarico di allenatore della prima squadra. Romaniello nella sua carriera ha avuto esperienze professionali nel mondo del calcio maschile. Ha gestito il Settore Giovanile ad Aversa, prima di sedersi per due anni sulla panchina della prima squadra normanna in Lega Pro. In terza serie ha avuto esperienze anche con Casertana e Melfi. Per quattro anni ha lavorato con la Primavera del Benevento prima del recente passato con il San Giorgio in serie D. Insieme all’ingaggio del tecnico il Direttore Sportivo Salvatore Violante ha definito anche gli accordi, insieme al segretario sportivo Christian Noschese, con il Vice Allenatore Gerardo Alfano (riconfermato), con il preparatore atletico Corrado Saccone e con il preparatore dei portieri Antonio Verdicchio (riconfermato)".