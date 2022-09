Serie A Femminile - Sfuma la vittoria del Pomigliano, il Como trova il 2-2 nel finale: alle Pantere non basta la doppietta di Sena

Una stagione iniziata nel peggiore dei modi, tre sconfitte consecutive alla seconda avventura in Serie A Femminile. Il Pomigliano di mister Nicola Romaniello deve rifarsi dopo la pesante sconfitta (6-1, ndr) rimediata sul rettangolo verde dell'Inter. Per le Pantere c'è l'occasione casalinga da sfruttare in uno scontro che si preannuncia diretto per la parte bassa della classifica. Allo Stadio Ugo Gobbato approda il Como.

Sotto una pioggia battente, le granata approcciano al match nel migliore dei modi. Ci prova con un tiro Di Giammarino, segue un colpo di testa di Sena sugli sviluppi di un calcio d'angolo. All'8' Amorim fugge in ripartenza su un'uscita sbagliata delle ospiti: Korenciova respinge la conclusione centrale. Al 13' si sblocca il risultato in favore delle lariane. Beccari si avventa su un pallone scodellato sul secondo palo da Di Luzio, anticipa Novellino e insacca di testa alle spalle di Cetinja. Al quarto d'ora ancora le ragazze di Sebastian De La Fuente si portano in proiezione offensiva con un tiro-cross di Borini che si stampa sulla traversa. Al 20' Sena ristabilisce la parità. La fantasista di casa si inventa l'eurogol: la numero 10 controlla dal limite e, da ferma, scarica un destro perfetto e morbido alle spalle di Korenciova. Al 25' clamorosa occasione per Di Luzio che, nel cuore dell'area, spedisce alto. Alla mezz'ora imprecisa incornata di Kravets mentre al 36' Amorim, lanciata in profondità, resiste alla carica e incrocia col destro: sfera sul fondo. Il primo tempo si chiude con un tentativo errato di Konat.

Clamoroso rischio ad avvio ripresa per il Pomigliano. Il Como sfiora il nuovo vantaggio con Di Luzio, Cetinja si supera con un grande intervento: sulla ribattuta Karlernas calcia a botta sicura ma Passeri salva tutto a porta sguarnita. Al 50' Di Luzio riceve da Pavan, controlla col tacco e ci prova davanti a Cetinja: impatto debole, la palla è facile preda del portiere. Al 53' Kravets colpisce di mano su giocata di Corelli: per il direttore di gara è calcio di rigore. Dal dischetto va Sena con Korenciova che intuisce, ma non può nulla: 2-1 granata al Gobbato. Le ospiti cercano di reagire, la retroguardia locale alza il muro. Al 58' un mancino di Borini mette in difficoltà Cetinja, la sfera tocca la traversa e torna giocabile per Karlernas che deposita nel sacco: l'arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 65' Di Giammarino impegna Korenciova, devia in corner. Il duello si rinnova nuovamente, il portiere ospite disinnesca la conclusione. Sul versante opposto, è Di Luzio ad andare vicina al pari con l'inserimento dalle retrovie. Nel finale, espulso De La Fuente dalla panchina per eccessive proteste. All'89' la subentrata Beil trova il 2-2 con un destro in rasoiata che fulmina Cetinja. Sfuma la prima vittoria in campionato per il Pomigliano, agganciato dal Como in extremis: il verdetto del Gobbato è il pareggio.

Il tabellino

Pomigliano (5-3-2): Cetinja, Novellino, Rizza, Passeri, Konat, Fusini, Sena, Di Giammarino, Ferrario, Corelli (56' Martinez), Amorim (85' Sangaré). A disposizione: Battelani, Manca, Rabot, Apicella, Miotto, Fierro, Gallazzi. Allenatore: Romaniello

Como (4-3-3): Korenciova, Brenn, Kravets, Lipman, Borini, Hilaj (70' Pastrenge), Karlernas, Picchi (46' Kubassova), Beccari, Di Luzio (82' Beil), Pavan (60' Stapelfeldt). A disposizione: Carravetta, Cecotti, Beretta, Rigaglia, Vergani. Allenatore: De La Fuente

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

Marcatrici: 13' Beccari (C), 20' Sena (P), 54' rig. Sena (P), 89' Beil (C)

Ammonite: Passeri (P), Hilaj, Kravets, Pastrenge (C)

Espulso: De La Fuente (C) dalla panchina per proteste