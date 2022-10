Serie A Femminile - Finalmente Pomigliano, tris al Parma al Tardini: buona la prima di mister Sanchez

Un nuovo condottiero in panchina per risollevare le sorti di un Pomigliano in difficoltà. Dopo le cinque sconfitte - e un solo pareggio - nelle prime sei giornate di campionato, la formazione granata è attesa dalla delicata sfida col Parma allo Stadio Ennio Tardini. Sulla panchina delle Pantere c’è Carlo Sanchez, annunciato nelle scorse ore dal club. Le ducali, dal canto loro, sono reduci da quattro ko consecutivi.

Avvio molto spezzettato, le due squadre sono consapevoli del peso della gara. Il primo tentativo è uno stacco di Cox sugli sviluppi di un corner al 6’, pallone solo sfiorato e retroguardia campana salva. Risponde Taty con una conclusione dai venticinque metri, traiettoria centrale e Capelletti c’è. Il match è molto spezzettato per i continui contatti tra le ventidue calciatrici sul rettangolo verde, al quarto d’ora Cetinja deve allontanare un traversone pericoloso di Silvioni. Al 19’ discesa di Martinez sulla sinistra e imbucata per Taty: la numero dieci mette a sedere Marchao e calcia, Capelletti s’immola. Sugli sviluppi del corner successivo battuto da Ferrario, Taty - lasciata sola - sbuca di testa e insacca per il vantaggio ospite. Al 28’ grande chance per le padrone di casa con Cambiaghi che ritarda il tiro da pochi passi e le napoletane allontanano la minaccia. Al 33’ proteste in casa Pomigliano. Destro di Ferrario, intervento di Cox e le Pantere lamentano un tocco di braccio: il direttore di gara lascia proseguire. Nel finale, Silvioni sfiora il gol con una zampata larga. Poi è Cox a spedire fuori di testa. All’intervallo è 0-1 allo Stadio Tardini.

La ripresa si apre con le stesse interpreti della frazione iniziale. Al 52’ Acuti si divora il potenziale pareggio: la giocatrice gialloblù riceve in area, controlla e calcia, ma il destro finisce distante dal bersaglio. Al 58’ il Pomigliano raddoppio con una grandissima giocata corale. Amorim serve Taty al limite che imbecca Passeri sulla sinistra: arrivo sulla linea di fondo e scarico per Konat che, col tap-in, deposita nel sacco. Al 64’ la subentrata Battelani va vicina al tris, provvidenziale Capelletti in chiusura. Al 70’ Martinovic riapre la contesa con un tocco ravvicinato su assistenza di Acuti. Al 75’ Cambiaghi svetta su un calcio d’angolo, la sfera si alza e sbatte sulla parte alta della traversa. Il Pomigliano regge e all’85’ Martinez fa esplodere la panchina granata con un’iniziativa pregevole. L’attaccante delle Pantere supera le avversarie dalla sinistra, converge in area, salta Capelletti e infila nello specchio. Si chiude così il match del Tardini, il Pomigliano ottiene la prima vittoria in campionato con una prova di forza importante e alla prima di Sanchez in panchina.

Il tabellino

Parma: Capelletti, Benoit, Heroum, Cox, Marchao, Acuti (91’ Caiazzo), Silvioni (61’ Bardin), Arrigoni, Santoro (42’ Williams), Cambiaghi, Martinovic. A disposizione: Ciccioli, Tinti, Banusic, Farrelly, Puntoni. Allenatore: Giannetti

Pomigliano: Cetinja, Apicella, Konat, Passeri, Rizza, Gallazzi, Taty (78’ Miotto), Di Giammarino, Ferrario, Martinez (91’ Rabot), Amorim (61’ Battelani). A disposizione: Fierro, Novellino, Fusini, Sangaré, Corelli, Manca. Allenatore: Sanchez

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio

Marcatrici: 19’ Taty (Pom), 58’ Konat (Pom), 70’ Martinovic (Par), 85’ Martinez (Pom)

Ammonite: Arrigoni (Par), Miotto (Pom)