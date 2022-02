Serie A Femminile - Doppio Pinna e il Verona va ko: il Napoli vince a Cercola

Torna il campionato di Serie A Femminile. Allo Stadio Piccolo di Cercola, il Napoli del duo Roberto Castorina-Giulia Domenichetti affronta il Verona di Veronica Brutti. Scontro salvezza sul suolo partenopeo: le azzurre hanno intenzione di rilanciarsi in graduatoria e abbandonare la terzultima posizione. Le scaligere, che chiudono la classifica con un solo punto conquistato nell'arco della competizione, cercano la svolta in esterna.

Il match si inaugura con una doppia occasione all'avvio. Ospiti col piede sull'acceleratore e alla ricerca della rete, per le padrone di casa è Severini a risultare insidiosa con una punizione che l'estremo difensore neutralizza. Al 14' traversone di Abrahamsson, Jaimes svetta: Haaland si rifugia in angolo. Al 17' Erzen scodella al centro, Pinna è pronta all'appuntamento e sigla il vantaggio locale. La gioia del Napoli è momentanea perché al 19' Ledri ristabilisce subito la parità con un guizzo che vale l'1-1. È un botta e risposta tra le due compagini: al 23' Pinna sfrutta il suggerimento di Abrahamsson e insacca alle spalle di Haaland. Succede poco o nulla nella seconda parte della frazione iniziale, all'intervallo è 2-1 per le azzurre.

Buona intensità anche nel corso della ripresa. Le partenopee cercano di blindare il successo, le ospiti vanno a caccia del pari. Al 55' grande manovra del Napoli con una combinazione tra Jaimes, Sara Tui e Pinna: l'autrice delle due reti conclude in porta, ma trova le mani sicure del portiere che smanaccia in corner. Al 71' il Verona si affaccia in avanti e spaventa le campane: un palo da posizione defilata e un tiro di Rognoni da fuori che si stampa sulla traversa fanno tremare le ragazze di Domenichetti. Il punteggio non cambia ulteriormente, dopo i tre minuti di recupero si chiude la disputa del Piccolo: a Cercola si impongono le azzurre che salgono momentaneamente in quartultima piazza.

Il tabellino

Napoli: Baldi, Abrahamsson (59' Awona), Garnier, Golob, Erzen, Severini, Mauri (59' Colombo), Pinna (75' Acuti), Errico, Sara Tui, Jaimes (89' Toniolo). A disposizione: Aguirre, Corrado, Di Marino, Berti, Caputo. Allenatrice: Domenichetti

Verona: Haaland, De Sanctis, Horvat, Imprezzabile, Ambrosi, Lotti (62' Arrigoni), Sardu, Ledri, Cedeno, Rognoni, Anghileri. A disposizione: Myagkova, Rizzioli, Casellato, Cabrera, Gritti, Oliva, Pasini, De Cao. Allenatrice: Brutti

Arbitro: Giorgio Vergaro di Bari

Marcatrici: 17' Pinna (N), 19' Ledri (V), 23' Pinna (N)

Ammonite: Jaimes (N), Ledri (V)