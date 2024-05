Il Napoli Femminile si salva e resta in Serie A, lo spareggio con la Ternana si tinge di azzurro

Il Napoli Femminile è salvo. Dopo la vittoria nel match di andata, con un gol di capitan Di Marino al 92’, la squadra di Biagio Seno conserva il vantaggio e con lo 0-0 al “Piccolo” di Cercola, nella gara di ritorno, trionfa sulla Ternana. Per del Estal e compagne continua l’avventura nella massima competizione italiana, raggiunta la permanenza in Serie A attraverso lo spareggio.

La cronaca si apre con una chance per la formazione ospite. Al 3’ la difesa azzurra allontana un traversone di Labate, Fusar Poli controlla e tira dal limite: Bacic blocca. Passano sette minuti e ci prova Tarantino con una conclusione facile preda dell’estremo difensore di casa. Al 14’ altro tentativo delle rossoverdi con Wagner, direttamente da calcio di punizione: Bacic neutralizza centralmente. A metà frazione la numero 42 rischia in presa alta su una parabola di Pacioni, il portiere si fa scappare la sfera e Veritti è provvidenziale in chiusura su Sara Tui. Soltanto al 38’ il Napoli si vede in zona offensiva con un piazzato di Banusic: il mancino dell’attaccante svedese supera la barriera e termina tra le braccia di Ghioc. Al 42’ potenziale occasione per Chmielinski, Pacioni è attenta e anticipa la calciatrice locale. Sul ribaltamento di fronte il destro di Pirone è debole e di facile lettura per Bacic. Allo scadere miracolo di Ghioc, prodigiosa sulla botta di Banusic diretta sul primo palo.

Anche ad inizio secondo tempo regge l’equilibrio tra le due compagini. Al 52’ squillo di Banusic da fuori area, il suo tiro viene parato in due tempi da Ghioc. Cinque minuti più tardi Vigliucci va via sulla corsia sinistra, la sfera arriva a Tarantino che manda a lato. Al 64’ Giacabbo riceve, elude Zannini e spaventa il portiere avversario con una traiettoria insidiosa. Trascorrono due giri di lancette e Lazaro, senza nessuna pressione, tenta la conclusione ma la palla sorvola la traversa. Al 69’ l’attaccante azzurra si rende di nuovo pericolosa dopo un fraseggio con Giai, il suo destro è ancora impreciso. A dieci dal termine Wagner si ritaglia lo spazio per l’iniziativa dalla distanza, Bacic risponde presente. Il Napoli resiste fino al triplice fischio, la sfida si chiude in parità e le partenopee conquistano la salvezza.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Bacic; Kobayashi, Di Marino, Veritti, Pellinghelli (93’ Di Bari); Mauri, Gallazzi (61’ Giai), Chmielinski; del Estal, Banusic (61’ Giacobbo), Lazaro. A disp.: Beretta, Bertucci, Kajzba, Corelli, Gianfico. All.: Biagio Seno.

Ternana (3-5-2): Ghioc; Di Criscio, Pacioni, Zannini; Sara Tui, Wagner (91’ Berti), Fusar Poli (91’ Ferrara), Vigliucci; Tarantino (83’ Lombardo), Pirone. A disp.: Sacco, Siejka, Maffei, Marenic, Santoro. All.: Melillo

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova

Ammonizioni: Banusic, Giai (N), Sara Tui, Fusar Poli, Pirone (T)