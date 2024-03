Il Napoli Femminile ritrova la vittoria, Sampdoria piegata: cronaca e tabellino

Il Napoli Femminile batte la Sampdoria e ritrova la vittoria: la squadra di Biagio Seno si impone con una grande prestazione nel secondo tempo e sale a quota 10 punti, incrementando il distacco dall’ultimo posto occupato dal Pomigliano. La partita si apre con le fasi di studio tra le due squadra, ma all’8’ arriva la prima conclusione con Schatzer che, dal limite, manda sul fondo. Passano tre minuti, De Rita va via a destra e cerca Oliviero che non riesce a concretizzare in area piccola. Al 19’ squillo di Baldi che converge e calcia con il mancino, Beretta si rifugia in angolo. Le azzurre si affidano a Giacobbo e Gallazzi al 21’, le blucerchiate si salvano. Al 28’ Tampieri interviene su un traversone dalla corsia, togliendo la sfera dalla disponibilità di Banusic e del Estal. Il primo tempo si chiude con due tentativi di Battelani, prima Beretta e poi una deviazione tengono il risultato fermo sulla parità. Ad inizio ripresa il Napoli si porta dalle parti di Tampieri con una punizione di Banusic. Al 51’ si sblocca la sfida: su un cross di Banusic, il portiere pasticcia e il pallone finisce in rete. La squadra di Seno insiste e al 54’ ci prova con Corelli, Tampieri para. La Sampdoria cerca di sviluppare l’azione giusta per agganciare il pareggio, la formazione di Seno sfiora il raddoppio al 71’ con Chmielinski. Il 2-0 delle partenopee arriva all’83’ con Lazaro che, in contropiede, fulmina la difesa avversaria. Le blucerchiate tentano di riaprire il match con una girata di Lopez, Beretta respinge. Nel finale del Estal sbaglia un calcio di rigore e si chiude così il match allo stadio Piccolo di Cercola.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Beretta; Pellinghelli (46’ Bertucci), Di Marino, Pettenuzzo, Kobayashi; Giacobbo (46’ Corelli - 91’ Kajzba), Gallazzi (82’ Mauri), Giai; Banusic (82’ Lazaro), del Estal, Chmielinski. A disp.: Fabiano, Gianfico, Di Bari, Veritti. All.: Seno

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; De Rita (88’ Heroum), Re, Pisani, Oliviero; Schatzer, Benoit (88’ Fallico), Giordano; Cuschieri (72’ Lopez), Battelani (55’ Dellaperuta), Baldi. A disp.: Panzeri, Marenco, Brustia, Karresmaa, Nagy. All.: Mango

Arbitro: Giuseppe Vingo di Pisa

Reti: 51’ aut. Tampieri (N), 83’ Lazaro (N)

Ammonizioni: Pettenuzzo (N), Battelani, Re (S)

Note: 89’ del Estal (N) sbaglia un rigore