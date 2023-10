Serie A Femminile - Il Napoli non si sblocca, quarto ko per le azzurre: la Sampdoria vince con le reti di De Rita e Giordano

Napoli Femminile dai due volti, in campionato arriva ancora una sconfitta. Dopo il successo in Coppa Italia nell’infrasettimanale, con il conseguente passaggio del turno, la squadra di Biagio Seno incappa nella quarta sconfitta consecutiva in Serie A. Allo stadio Piccolo di Cercola, nella sfida tra deluse, esulta la Sampdoria che conquista la prima vittoria.

Eppure, in avvio le azzurre si fanno vedere dalle parti di Tampieri. Le blucerchiate rispondono subito, al 3’ Battelani colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione di Oliviero e chiama in causa Bacic. Passano tre minuti e le doriane sbloccano il risultato. De Rita è lesta a raccogliere una respinta di Bacic sul tentativo di Giordano e a trovare il tocco vincente per il vantaggio. Le ospiti provano a sfruttare l’entusiasmo del gol, al 10’ Benoit calcia dal limite ma non indirizza verso il bersaglio. Al 16’ altra opportunità per le liguri, ancora da piazzato e questa volta con Taty, Bacic non si lascia sorprendere. Il raddoppio è nell’aria e si concretizza al 19’. Errore in uscita per le partenopee con Mauri, Giacobbo recupera solo per un attimo: Giordano si assicura il possesso della sfera, supera l’estremo difensore e a porta sguarnita segna con il sinistro. Al 26’ prova a reagire il Napoli con Banusic, ma il rasoterra dell’attaccante non trova compagne. Alla mezz’ora deve salire in cattedra Bacic con una grande parata sull’incornata di Pisani, il portiere nega il tris alle avversarie. Nel finale cresce l’intensità dell’undici di mister Seno con Chmielinski che non riesce a concretizzare un suggerimento di Corelli al 43’. Qualche secondo più tardi il reparto avanzato campano costruisce un’altra giocata interessante, con Lazaro che serve Banusic: Tampieri osserva la sfera spegnersi sul fondo.

Il tecnico di casa rivoluziona la sua squadra all’intervallo e la prima occasione della ripresa è targata Corelli con un’iniziativa neutralizzata dalla retroguardia. Sul versante opposto, azione personale di Giordano con una conclusione da dimenticare, Bacic recupera il pallone e fa partire la nuova manovra locale. Al 55’ Chmielinski lancia per Banusic, Tampieri legge tutto e anticipa la calciatrice svedese in uscita. Al 58’, dopo una battuta dalla bandierina, Banusic sporca i guantoni di Tampieri che salva la sua truppa. Al 61’, sul terzo corner consecutivo, le blucerchiate vanno vicine alla rete. Sponda di Re per Taty, l’ex Pomigliano spreca tutto con un destro impreciso. A metà secondo tempo è Benoit a calciare verso lo specchio, la numero 42 blocca senza troppi problemi. Al 71’ fiammata di Corelli con un sinistro dal limite, Tampieri si oppone e si rifugia in angolo: sugli sviluppi, Kobayashi si coordina ma spedisce poco distante dall’incrocio dei pali. La centravanti classe 2003 ci riprova al 76’, il tiro non spaventa la difesa ospite. Gli ultimi sussulti dell’incontro sono di Banusic e di Re, il risultato non cambia. Al triplice fischio la Sampdoria batte 2-0 il Napoli a Cercola e si assicura il primo successo in campionato. Ancora un ko per le azzurre che non riescono a dare continuità alla vittoria ottenuta in Coppa Italia.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Basic; Pettenuzzo, Di Marino, Di Bari (78’ Bertucci), Kobayashi; Giacobbo (46’ Friedrichs), Mauri (46’ Kajzba), Chmielinski; Corelli, Lazaro (46’ Gallazzi), Banusic. A disp.: Beretta, Fabiano, Pellinghelli, Veritti, del Estal. All.: Seno

Sampdoria (4-4-2): Tampieri, Oliviero, Re, Pisani, De Rita (84’ Hutchet); Cuschieri, Benoit, Schatzer, Giordano (92’ Sondergaard); Taty, Battelani(78’ Heroum). A disp.: Karresmaa, Lazzeri, Marenco, Syria, Tarenzi, Bragonzi. All.: Mango

Arbitro: Baratta di Rossano

Reti: 6’ De Rita (S), 19’ Giordano (S)

Ammonizioni: Chmielinski, Corelli, Di Bari (N), Re (S)