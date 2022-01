Serie A Femminile - Verso Napoli-Roma: ingresso gratuito al Piccolo di Cercola

Un buon pareggio nella tana dell'Inter a coronamento di una prestazione di spessore e di personalità. Il Napoli Femminile della coppia Giulia Domenichetti e Roberto Castorina è reduce da un punto importante conquistato in trasferta in Lombardia. Un risultato utile per gli obiettivi stagionali delle azzurre, a caccia di una risalita in classifica per agguantare la salvezza. Dopo il punteggio maturato in esterna, l'ambiente partenopeo si prepara ad un'altra delicata sfida in programma.

Il tredicesimo turno del campionato di Serie A Femminile, infatti, riserverà l'appuntamento casalingo contro la Roma. Le giallorosse, al secondo posto in graduatoria in condominio col Sassuolo, mirano ad affermarsi dopo la vittoria di misura nel match con l'Empoli. Intanto, il sodalizio campano ha annunciato un'iniziativa in vista della partita interna: sarà possibile accedere all'impianto di Cercola in maniera gratuita.

Il Napoli intende ad avvicinare il pubblico alla causa e, dunque, si potrà assistere al match del Piccolo rispettando esclusivamente le disposizioni per la lotta alla pandermia. Di seguito, la comunicazione del team: "Ingresso gratuito domenica a Cercola per Napoli Femminile - AS Roma, sfida importantissima tanto in chiave salvezza quanto per la corsa Champions (fischio di inizio alle ore 12.30). Una decisione, quella del club azzurro, volta a incentivare la presenza del pubblico sugli spalti dello stadio Piccolo. Ovviamente, per poter accedere alla struttura sarà obbligatorio essere muniti di Green Pass rafforzato e bisognerà indossare un dispositivo di protezione FFP2. La partita è stata inoltre selezionata tra le 3 gare della 2° Giornata di ritorno di Serie A TimVision scelte dal broadcaster che irradia il campionato per la distribuzione internazionale: saranno 119 i Paesi che trasmetteranno Napoli Femminile-AS Roma che sarà dunque visibile in quattro continenti (Europa, Africa, Oceania, America)".