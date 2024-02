Napoli Femminile, ancora un ko contro la Roma: cronaca e tabellino

Dalla sfida di Coppa Italia di tre giorni fa al sedicesimo impegno in Serie A, il risultato non cambia. Archiviata la sconfitta nel match di ritorno dei quarti di finale e la seguente eliminazione dalla competizione, il Napoli Femminile di Biagio Seno va ko contro la Roma di Alessandro Spugna anche allo stadio Piccolo di Cercola. Il fanalino di coda, con appena tre punti e zero vittorie in classifica, non riesce a conquistare un bottino utile e in Campania è la capolista ad esultare.

La cronaca si apre con un primo tentativo di Giacinti, ma l’attaccante non impensierisce Bacic. Passano tre minuti ed è più ghiotta l’occasione di Linari che, su suggerimento di Giugliano, colpisce la traversa da distanza ravvicinata. La calciatrice giallorossa ci riprova all’11’, questa volta la conclusione è imprecisa. Le azzurre si portano in zona Ceasar con un tiro di Lazaro dall’interno dell’area, il portiere copre lo specchio e neutralizza la giocata dell’avversaria. Le partenopee provano ad affondare il colpo in contropiede, le giallorosse rispondono con le iniziative di Giacinti e Bacic bloccate prontamente da Bacic. Nel finale di primo tempo, accantonata un’altra occasione di Linari, la Roma passa in vantaggio. Traversone di Haavi dalla destra, Giugliano raccoglie in area piccola e insacca alle spalle dell’estremo difensore. In avvio di ripresa le capitoline cercano il raddoppio con Bartoli di testa dopo un passaggio di Giugliano, la difesa locale si salva. Il ritmo non è alto, il Napoli va a caccia del guizzo per il pareggio ma le ragazze di Spugna fanno buona guardia senza lasciare spazi. All’81’ Di Guglielmo calcia da lontano e trova la traversa a dire di no, sulla ribattuta Giacinti manda in rete: l’arbitro ferma tutto per offside. Al termine dei quattro minuti di recupero si chiude la gara dello stadio Piccolo, le ospiti vincono 1-0.

Il tabellino

Napoli (4-4-2): Bacic, Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Chmielinski, Gallozzi, Giai (66’ Mauri), Bertucci (71’ Giacobbo); del Estal (66’ Corelli), Lazaro (81’ Gianfico). A disp.: Beretta, Veritti, Di Bari, Kajzba, Fabiano. All.: Biagio Seno

Roma (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Valdezate (77’ Troelsgaard), Di Guglielmo; Kumagai, Giugliano, Kramzar (65’ Greggi); Viens, Giacinti (87’ Sonstevold), Haavi (77’ Pilgrim). A disp.: Korpela, Ciccotti, Glionna, Feiersinger, Tomaselli. All.: Alessandro Spugna

Arbitro: Francesco Zago di Conegliano

Reti: 44’ Giugliano (R)

Ammonizioni: Giai, Lazaro (N), Ceasar, Giacinti (R)