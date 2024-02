Napoli-Pomigliano Femminile 2-0, prima vittoria in campionato per le azzurre: cronaca e tabellino

Il Napoli trova la prima vittoria in campionato, battuto il Pomigliano nel derby campano valido per il diciassettesimo turno della Serie A Femminile. La squadra di Biagio Seno cancella il numero zero alla voce successi e torna a muovere la sua classifica dopo tre sconfitte consecutive: agganciata proprio la squadra ereditata da Roberto Carannante nelle scorse ore, entrambe condividono la posizione a quota 6 punti. Per le Pantere arriva il terzo ko di fila.

Il primo tentativo verso la porta è di Chmielinski sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il suo colpo di testa non impensierisce Buhigas. Sul versante opposto Arcangeli ci prova direttamente da punizione, Bacic si rifugia in corner. Passano pochi secondi e l’attaccante, dopo aver recuperato il pallone, conclude senza inquadrare il bersaglio. Le azzurre crescono a metà frazione e, archiviate alcune giocate nella fase centrale, riescono a superare la difesa granata. È il 28’ quando Kobayashi serve del Estal che, di controbalzo, deposita alle spalle di Buhigas. Il Pomigliano accusa il colpo e il Napoli raddoppia con capitan Di Marino che sfrutta la pennellata di Chmielinski da palla inattiva e manda in porta.

Buon approccio alla ripresa per la formazione di Seno, la brigata di Carannante invece non trova la trama giusta per rispondere ai colpi delle avversarie. Al 62’ destro a giro di Di Giammarino, il pallone termina sul fondo. Sette giri di lancette dopo Lazaro si accentra e chiude l’azione con il sinistro, Buhigas neutralizza. Al 76’ l’ex Parma e Roma si incarica della battuta di un piazzato dal limite, la sfera va a lato. Poco altro nel finale: il Napoli gestisce e va a caccia della terza rete con Chmielinski e Lazaro, in fase difensiva invece non concede nulla al Pomigliano. La gara dello stadio Piccolo di Cercola termina con il risultato di 2-0 per le azzurre.

Il tabellino

Napoli Femminile (4-4-2): Bacic; Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Bertucci (62’ Giacobbo), Giai, Gallazzi, Chmielinski (91’ Di Bari); Lazaro (91’ Mauri), del Estal (83’ Corelli). A disp.: Beretta, Kajzba, Gianfico, Veritti, Banusic. All.: Seno

Pomigliano Femminile (4-3-1-2): Buhigas; Battistini (70’ Novellino), Apicella, Caiazzo, Fusini; Rabot (62’ Babic), Ferrario, Di Giammarino (87’ Harvey); Ippolito; Nambi (46’ Szymanowski), Arcangeli. A disp.: Gavillet, Domi, Manca, Schettino, Vingiani. All.: Carannante

Arbitro: Giuseppe Mucera

Reti: 28’ del Estal (N), 32’ Di Marino (N)

Ammonizioni: Di Marino, Lazaro (N), Arcangeli, Apicella (P)