Serie A Femminile - Dellaperuta e Banusic stendono il Napoli, vittoria in rimonta per il Pomigliano: azzurre in Serie B, Pantere salve

Nove minuti di blackout per l'una, nove minuti di gioia per l'altra. Al Napoli non basta il lampo di Golob nel primo tempo. Nel corso della ripresa, la difesa azzurra va in crisi totale: sale in cattedra la coppia Dellaperuta-Banusic che rimonta e regala la vittoria-salvezza al Pomigliano. Una rete per l'italoamericana, doppietta per la svedese: le Pantere si impongono a Cercola e mantengono la categoria. L'ultima giornata della campionato di Serie A Femminile termina 1-3 per le granata.

La cronaca si apre con una grande giocata di Dellaperuta al 3'. L'attaccante granata si mette in evidenza con una conclusione verso la porta dopo una serpentina: traiettoria che sbatte sull'esterno della rete, complice anche il disturbo di Mauri. All'8' Banusic si incarica di una punizione conquistata da Vaitukaityte, il destro dalla distanza sfila sul fondo e non crea problemi ad Aguirre. Le azzurre provano a rispondere con qualche costruzione dal basso, ma la retroguardia di Panico si comporta in maniera egregia all'avvio. Soltanto al quarto d'ora, Goldoni carica un tiro di controbalzo su assistenza di Sara Tui: la deviazione di Cox salva Cetinja. Al 20' Dellaperuta lascia sul posto Di Marino e scarica dai venti metri, la parabola è leggermente larga ma spaventa il pacchetto arretrato locale. Al 23' imbucata centrale per Dellaperuta che appoggia per Banusic: la svedese trova i guantoni sicuri di Aguirre. Al 28' ci pensa Golob a sbloccare il match: il difensore di casa approfitta di un batti e ribatti in area, va di zampata e infila alle spalle di Cetinja. Alla mezz'ora, Aguirre abbassa la saracinesca con un intervento prodigioso sul diagonale di Banusic. Al 34' Capparelli si avventa su un traversone dalla sinistra, ma spedisce alto sopra la traversa. Il primo tempo va in archivio senza ulteriori sussulti, all'intervallo è 1-0 per le ragazze della coppia Domenichetti-Castorina.

Si ritorna in campo con le stesse interpreti che hanno chiuso la frazione iniziale. Al 49' Banusic cerca una conclusione impossibile da posizione defilata, l'esito è da dimenticare. Al 54' Aguirre neutralizza una punizione ben calciata da Banusic: c'è la precisione, non la forza. Al 57' ancora l'estremo difensore locale deve opporsi a un tiro-cross dalla sinistra. Al 61' Banusic innesca Dellaperuta che parte sul filo del fuorigioco e insacca all'incrocio, beffando Aguirre in uscita. Il gol cambia l'inerzia della sfida, con le granata che si fiondano in avanti. Al 64' Banusic cerca la gloria dalla distanza, ma il tentativo è debole e distante dal bersaglio. Al 65' Golob perde un sanguinoso pallone in uscita, Ippolito recupera e serve Banusic: la svedese, nonostante un controllo non perfetto, salta il portiere e deposita in rete. Al 70' Ippolito fa correre ancora Banusic che punta Golob e batte Aguirre con un destro straordinario a giro. L'ingresso di Moraca offre alle Pantere una maggiore soluzione in contropiede e proprio al 78' la subentrata sfiora il poker con un destro dal basso verso l'alto: sfera sul fondo. All'80' Pinna cerca di riaprire la contesa, l'iniziativa è imprecisa. Non accade più nulla, al triplice fischio il Pomigliano festeggia la permanenza nella categoria: per il Napoli si aprono le porte della Serie B.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Aguirre, Garnier, Golob, Di Marino, Awona (67' Abrahamsson), Sara Tui (33' Severini), Mauri (84' Toniolo), Errico (67' Pinna), Erzen, Jaimes, Goldoni. A disposizione: Chiavaro, Acuti, Colombo, Penna, Gallo. Allenatori: Domenichetti-Castorina

Pomigliano (4-3-1-2): Cetinja, Capparelli, Apicella (86' Ejangue), Cox, Fusini (79' Varriale), Ferrario, Vaitukaityte, Tudisco, Ippolito (86' Mastrantonio), Banusic (73' Moraca), Dellaperuta. A disposizione: Fierro, Massa, Realista, Landa, Longobardi. Allenatore: Panico

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani

Marcatrici: 28' Golob (N), 61' Dellaperuta (P), 65' Banusic (P), 70' Banusic (P)

Ammonite: Goldoni (N)