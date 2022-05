Serie A Femminile - Napoli-Pomigliano 1-3, le pagelle: Golob fa e disfa. Banusic immarcabile e Ippolito straordinaria

Si è conclusa la stagione regolare per Napoli e Pomigliano. Le due rappresentanti della Campania in Serie A Femminile hanno chiuso l'annata in maniera opposta. Allo Stadio Piccolo di Cercola è andato in scena il derby, valido per l'ultima giornata della competizione con un grande bottino in palio: la salvezza. A festeggiare è la squadra granata di Domenico Panico che va sotto nel punteggio, ma non demorde. Dellaperuta risponde a Golob, la doppietta di Banusic vale l'1-3 definitivo: al triplice fischio, sono le azzurre a lasciare la competizione.

Le pagelle del Napoli

Aguirre - Nel primo tempo è chiamata ad abbassare la saracinesca, in più di una circostanza si fa trovare pronta. Provvidenziale alla mezz'ora su Banusic, non legge bene il controllo della stessa svedese in occasione del raddoppio ospite. Tuttavia, non ha colpe sulle reti incassate. Voto 6

Garnier - Qualche strappo interessante nel corso della frazione iniziale, cerca di accompagnare la manovra quando può. Il caldo si fa sentire e le discese non sono costanti, nel secondo tempo è protagonista del crollo difensivo della squadra. Voto 5.5

Golob - Ha un grande merito: sbloccare il risultato con la zampata. Fino al gol è, probabilmente, tra le meno concrete. La rete sembra scuoterla, ma non basta. Sbaglia in uscita e concede la ripartenza che vale l'1-2 al Pomigliano, non contrasta Banusic in occasione del tris. Voto 5

Di Marino - Disperata al termine della partita, la capitana della squadra cerca di mettere in campo tutto quello che ha. Cerca di guidare le sue compagne, non riesce a dare sicurezza al reparto. La stagione resta positiva, nonostante il mancato traguardo raggiunto dal team. Voto 6

Awona - Pochi strappi, ha un cliente scomodo dalle sue parti che è Capparelli. Cerca di contenere l'avversaria, in proiezione offensiva è tutt'altro che pungente. La sua gara dura poco più di un'ora. Voto 5.5 (67' Abrahamsson - Entra nel momento più delicato della contesa. Voto 6).

Sara Tui - La sua presenza offre equilibrio alla squadra e all'intero reparto, alla mezz'ora accusa un problema fisico ed è costretta ad abbandonare il campo. Perdita importante per le azzurre che devono fare a meno di una leader. Voto 6 (33' Severini - Meno esperienza della collega, prova a contribuire nella doppia fase. Finisce travolta dalle avversarie. Voto 5.5)

Mauri - Tanta intensità, tanta corsa e quantità. Dura un'ora, come le compagne. Non riesce a contrastare la manvora del Pomigliano nel secondo tempo e finisce anche lei dietro la lavagna. Voto 5.5 (84' Toniolo s.v.)

Errico - Ci si attende qualcosa in più in fase di costruzione e di supporto della manovra. Anche in chiusura non è sempre precisa. Voto 5.5 (67' Pinna - Ingresso impalpabile, soltanto un tiro non impegnativo da menzionare. Voto 5.5)

Erzen - Prestazione da dimenticare, totalmente avulsa dal gioco e dalla manovra. È tra le meno propositive in una giornata da incubo per il Napoli. Voto 5

Jaimes - Male anche la prima punta azzurra. Non replica quanto di buono messo in mostra una settimana fa con l'Empoli. È sempre ingabbiata dalle maglie granata. Voto 5

Goldoni - Corre, lotta, cerca di mettersi in evidenza e strappa qualche pallone in ripiegamento. È tra le migliori e l'ultima a calare d'intensità. Stagione non esaltante, ma è sempre concentrata quando chiamata in causa. Voto 6

Domenichetti-Castorina - Il Napoli perde meritatamente, la squadra sembra non reagire ai momenti di difficoltà. Qualche parentesi da ricordare, ma anche oggi molta insufficienza. Voto 5

Le pagelle del Pomigliano

Cetinja - Non è chiamata molto in causa dalle azzurre, soprattutto nella ripresa. Su Golob combina un pasticcio assieme alle compagne e non è perfetta. Gara diligente nel complesso. Voto 6

Capparelli - Spinge tanto, sulla corsia destra c'è un solco. Arriva di rado sul fondo per il cross, ma in chiusura è attenta e limita Awona nella discesa. Voto 6.5

Apicella - Prestazione di grande spessore dopo una parte centrale di gara non semplice da gestire. Guida il pacchetto assieme alla collega e blinda l'area nel secondo tempo. Voto 6.5 (86' Ejangue s.v.)

Cox - Si intravede in avanti all'avvio sui calci piazzati, prova ad offrire una soluzione diversa. In difesa è attaccata a Jaimes e le concede davvero pochissimo spazio. Voto 6.5

Fusini - Buona la prova del terzino sinistro che risponde alla performance di Capparelli sull'out opposto. Tanti contrasti e tanto cuore per un elemento imprescindibile dello scacchiere. Voto 6.5 (79' Varriale s.v.)

Ferrario - Moltissima quantità abbinata alla sempre richiesta qualità. Risponde sempre presente quando interpellata nel corso della partita. Voto 6.5

Vaitukaityte - Macina chilometri. Lo strappo ad inizio partita (dove Goldoni tenta di fermarla in più maniere) è l'emblema della sua prestazione. Un totem nel cuore della mediana. Voto 7

Tudisco - Generosità e intelligenza tattica, si può riassumere così la partita disputata dalla calciatrice di Panico. È tra le trascinatrici del gruppo alla salvezza. Voto 6.5

Ippolito - All'andata decisa la sfida con una giocata di classe da far vedere alle generazioni future. Oggi colleziona due assist splendidi che mandano in porta Banusic. Voto 7.5 (86' Mastrantonio s.v.)

Banusic - Il suggerimento per il gol di Dellaperuta, il marchio del raddoppio col dribbling su Aguirre e il tris in contropiede con un gol di antologia. C'è da dire altro? Voto 8.5 (73' Moraca - Che impatto sulla partita per la numero 22. Va vicina anche al poker con un destro dal basso verso l'alto che si spegne di poco fuori. Voto 6.5)

Dellaperuta - Giovanissima, ma dotata di una tecnica sublime. Ci sbilanciamo: è fortissima. In area di rigore è letale e il movimento in occasione del pareggio ricorda attaccanti vecchio stile. Voto 8

Panico - Ritorna in panchina dopo la separazione del club con Manuela Tesse, conduce il Pomigliano a una salvezza storica. Legge bene le situazioni a gara in corso e infonde sicurezza nelle sue ragazze. Voto 7.5