Serie A Femminile - Il Napoli pareggia e si assicura il playout, Pomigliano retrocesso in Serie B

Il Napoli Femminile pareggia, il Pomigliano perde: alla penultima giornata del campionato arriva il verdetto tanto atteso. Le azzurre consolidano il posto in zona playout e dovranno salvarsi con lo spareggio, le granata trovano un’amara retrocessione in Serie B. Il ventisettesimo turno di Serie A Femminile si chiude con un botta e riposta allo stadio Piccolo di Cercola tra la squadra di Biagio Seno e il Milan. Allo stadio Ferruccio di Seregno invece il Como batte e condanna la formazione di Roberto Carannante.

Con il pareggio contro le rossonere, il Napoli riesce a mettere il sigillo sul discorso playout. La sfida si apre con l’autorete di Gallazzi all’11’: la calciatrice azzurra è sfortunata sul cross di Cernoia, la sua deviazione sorprende Bacic e sblocca l’incontro. Le ragazze di Seno cercano di ristabilire l’equilibrio, ma non sono particolarmente pericolose in zona Giuliani. Nella ripresa il Milan sfiora il raddoppio, nel finale Chmielinski fa 1-1 con un destro chirurgico dal limite dell’area.

Diciottesima sconfitta in campionato per il Pomigliano e ultimo posto in classifica a quattro punti dalle cugine quando manca una sola giornata alla fine della competizione. A Seregno c’è l’aritmetica retrocessione in Serie B per le pantere che, dopo un primo tempo andato in archivio sullo 0-0, vanno sotto nella seconda frazione. Al 53’ traversone di Rizzon dalla trequarti e tocco vincente di Martinovic che stappa il confronto. Il Como trova il 2-0 al 69’ con un colpo di testa di Karlenas su suggerimento di Sevenius. A pochi minuti dal triplice fischio Rabot sbaglia un rigore.

Il campionato di Napoli e Pomigliano terminerà la prossima settimana con il derby campano, ma non c’è più possibilità di cambiare le gerarchie nella parte bassa della classifica: le azzurre si assicurano la chance di ottenere la salvezza attraverso il playout, le granata retrocedono in B.