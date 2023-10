Serie A Femminile - Occasioni e rammarico, il Napoli cade nel recupero: il Milan sbanca Cercola con Laurent al 96'

Sfuma il primo bottino al ritorno in massima serie, il Napoli Femminile incappa nel secondo ko in campionato. Dopo il passo falso all’esordio contro il Como, la squadra di Biagio Seno esce sconfitta anche dalla sfida con il Milan: decide Laurent al 96’.

Frazione iniziale dal grande equilibrio, sul piano tattico e di occasioni create. Le ospiti provano subito ad imporre il proprio gioco, mentre la compagine di casa risponde con un traversone di Friedrichs all’8’ che chiama in causa Giuliani. La prima fiammata delle rossonere arriva in contropiede sul capovolgimento della manovra, Staskova viene fermata al momento del tiro. Al 15’ occasione ghiotta per Marinelli, abile a staccare sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Bacic respinge in maniera prodigiosa. Le partenopee si affidano a una giocata di Lazaro su errore in chiusura di Bergamaschi, l’attaccante manda sul fondo. Al 28’ altra chance per Marinelli che riceve in zona defilata e calcia, la sfera si spegne fuori non di molto. Nel finale di primo tempo, il Milan va a caccia del vantaggio, ma Grimshaw non riesce a concretizzare.

La ripresa si apre con un’opportunità per Staskova che entra in area e conclude, la difesa si oppone e Bacic raccoglie il pallone. Al 48’ nuovamente Marinelli si rende pericolosa con un colpo di testa su una punizione di Cernoia, nessun problema per la retroguardia locale. Altra iniziativa imprecisa al 53’, questa volta è Dompig la protagonista. Il ritmo dell’incontro cala con il passare dei minuti, per apprezzare un guizzo bisogna attendere il 72’ quando Banusic conquista il possesso su disattenzione di Arnadottir, ma alza la mira davanti a Giuliani. La calciatrice svedese, al 77’, si ritrova ancora a tu per tu con il portiere e apre troppo il piatto, con il pallone che va a lato. A sei giri di lancette dal novantesimo, occasione targata Dompig, Bacic si salva con l’aiuto del palo. In pieno recupero, Laurent riesce a scardinare il bunker azzurro: al 96’ il Milan espugna lo stadio Piccolo di Cercola, per il Napoli arriva la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

Il tabellino

Napoli (4-3-2-1): Bacic; Friedrichs (56’ Giacobbo), Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Pettenuzzo, Mauri (80’ Kajzba) , Gallazzi; Banusic, Chmielinski (68’ Corelli); Lazaro (80’ Del Estal); A disp.: Fabiano, Beretta, Veritti, Bertucci, Pellinghelli All.: Seno

Milan (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Arnadottir (76’ Swaby), Fusetti, Thrige (66’ Guagni); Grimshaw, Cernoia (76’ Jonusaite), Mascarello (58’ Adami); Dompig, Staskova, Marinelli (66’ Laurent) A disp.: Copetti, Swaby, Jonusaite, Piga, Arrigoni, Guagni, K.Dubvova All.: Ganz

Arbitro: Mauro Gangi di Enna

Reti: 96’ Laurent (M)

Ammonite: Pettenuzzo, Bacic, Gallazzi (N)