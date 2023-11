Serie A Femminile - Il Napoli si illude con Gallazzi, la Juventus ribalta il risultato e festeggia a Cercola

Nona sconfitta consecutiva in campionato. Il Napoli resta fermo a quota zero punti in classifica, allo stadio Piccolo di Cercola esulta la Juventus che si assicura il bottino pieno e mantiene la scia della capolista Roma. Le azzurre di Biagio Seno si illudono in avvio con il vantaggio firmato al 12’. Azione corale con Chmielinski che riesce a trovare in area Gallazzi: quest’ultima controlla bene e supera Payraud-Magnin con un preciso diagonale ad incrociare. Poco prima della mezz’ora, le partenopee sfiorano anche il raddoppio con un colpo di testa di del Estal che si perde alto sopra la traversa. Al 32’ le bianconere agguantano il pareggio con un mancino vincente di Caruso da zona defilata. Nel finale della frazione iniziale Pellinghelli sbaglia il disimpegno e Thomas prova ad approfittare: la calciatrice ospite viene fermata irregolarmente e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto si presenta Caruso, brava a capitalizzare e a completare la rimonta. In avvio di ripresa la Juventus cerca anche il tris con un colpo di testa di Salvai su suggerimento di Caruso, la sfera si stampa sulla traversa. In pieno recupero Beerensteyn si invola in profondità e completa l’assist a Thomas che non fallisce il tap-in.