Serie A Femminile - Hurtig sblocca, Caruso raddoppia: Napoli ko, vittoria Juventus a Cercola

Una delle gare più attese della stagione, evidenziata col rosso sul calendario. Allo Stadio Piccolo di Cercola si gioca Napoli-Juventus, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Le azzurre guidate da Giulia Domenichetti e Roberto Castorina cercano punti importanti - tra le mura amiche - in ottica salvezza. Le bianconere hanno intenzione di blindare la vetta della classifica.

Il primo e chiaro tentativo verso la porta è costruito dalla compagine locale con Erzen, ma il tiro è sbilenco. La squadra ospite si affaccia in avanti con un traversone di Nilden e la conclusione di Hyyrynen che termina sul fondo. Al 12' Peyraud-Magnin è chiamata a bloccare il colpo di testa di Mauri. A metà frazione sale in cattedra Hurtig, al 21' un destro ben calibrato dal limite: la sfera si perde fuori. Al 25' Hurtig si fa trovare pronta all'appuntamento col gol: verticalizzazione di Girelli, passaggio di Nilden e tap-in della svedese per il vantaggio delle piemontesi. Al 36' Baldi disinnesca la giocata di Caruso, sul finale di frazione ancora l'estremo difensore di casa deve opporsi al mancino di Boattin. Da segnalare le proteste del Napoli al 45' per un intervento di Sembrant su Erzen.

La ripresa si apre con un'iniziativa di Caruso che prova ad innescare Girelli: l'attaccante della Juventus spedisce alto. Ci pensa, nuovamente, Baldi ad evitare guai alla brigata partenopea con due risposte su Caruso e su Grosso tra il 55' e il 59'. La pressione delle ragazze di Montemurro è costante e il raddoppio si concretizza al 71'. Girelli si mette in evidenza e fornisce un suggerimento invitante: Caruso deposita alle spalle di Baldi e fa 0-2. Al 76' la subentrata Rosucci pennella per Girelli, il colpo di testa è neutralizzato da Baldi. Al 77' è l'imprecisione a negare la gioia a Grosso, due giri di cronometro dopo è ancora Baldi a respingere la conclusione di Zamanian. Non succede più nulla, la Juventus espugna Cercola e condanna il Napoli alla sconfitta interna.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Baldi, Abrahamsson, Corrado (61' Acuti), Garnier, Awona, Colombo (46' Severini), Errico (72' Pinna), Mauri, Erzen, Jaimes (82' Goldoni), Toniolo. A disposizione: Aguirre, Chiavaro, Schettino, Botta, Caputo. Allenatrice: Domenichetti.

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin, Hyyrynen, Gama, Sembrant (80' Lundorf), Boattin, Caruso (74' Rosucci), Pedersen (74' Zamanian), Grosso, Hurtig (66' Bonfantini), Girelli, Nilden (66' Cernoia). A disposizione: Aprile, Forcinella, Panzeri, Giai. Allenatore: Montemurro

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Marcatrici: 25' Hurtig (J), 71' Caruso (J)