Il Napoli Femminile si illude, l'Inter rimonta e vince: cronaca e tabellino

Un gol in apertura di gara illude il Napoli Femminile, contro l’Inter arriva l’undicesima sconfitta in campionato. La squadra di Biagio Seno sblocca subito la sfida di Cercola, ma Corelli non basta: la formazione di Rita Guarino rimonta nella ripresa e vince allo stadio Piccolo.

Pronti, via e le azzurre passano in vantaggio dopo sette giri di lancette: del Estal recupera il pallone e serve Corelli che ringrazia e deposita in rete. La reazione ospite non si fa attendere con un mancino di Bonfantini, Bacic si rifugia in angolo. A metà frazione ancora Corelli si fa vedere dalle parti di Cetinja con una conclusione imprecisa dal limite dell’area. Al 22’, su un traversone di Robustellini, Magull aggancia e chiama in causa l’estremo difensore partenopeo. Le nerazzurre provano a dettare il ritmo della gara, ma la formazione di casa è ordinata e concede poco. Al 40’ il Napoli sfiora il raddoppio con del Estal, l’Inter si salva con un grande intervento del portiere. Anche nel recupero Cetinja è protagonista con due parate consecutive, sulla punizione di Chmielinski e sul tentativo di del Estal.

Al rientro in campo dopo l’intervallo, le ospiti ribaltano il risultato in appena quattro minuti. Al 47’ Magull, su suggerimento di Merlo, cerca l’acrobazia ma la difesa si oppone: sulla respinta la centrocampista non sbaglia con un sinistro vincente. La calciatrice tedesca lascia la firma sul match anche al 51’ con il guizzo che vale la rimonta dopo un palo colpito da Bonfantini. Soltanto al 65’ le azzurre si riportano nella zona di Cetinja con un tiro dalla distanza di Chmielinski. Poi del Estal prende il tempo alle avversarie sugli sviluppi di un corner, ma l’incornata è alta. Al 75’ Magull va ad un passo dalla tripletta, pochi secondi dopo Polli spedisce fuori con una girata dall’interno dell’area. L’attaccante però non perdona all’83’ e sigla il tris su assist di Csiszar. Nel finale il palo nega la gioia a Lazaro e Kobayashi accorcia nel recupero (2-3). È troppo tardi, al triplice fischio il Napoli va ko per l’undicesima volta in campionato.

Il tabellino

Napoli (4-3-2-1): Bacic; Bertucci (63’ Lazaro), Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi; Giai (78’ Mauri), Gallazzi, Pellinghelli; Chmielinski; Corelli (75’ Banusic), del Estal. A disp.: Beretta, Veritti, Giacobbo, Kajzba, Fabiano. All.: Biagio Seno

Inter (3-5-2): Cetinja; Tomter (46’ Polli), Alborghetti, Bowen; Robustellini, Magull, Junge Pedersen, Santi (25’ Csiszar), Merlo; Cambiaghi (67’ Bugeja), Bonfantini (84’ Pandini). A disp.: Piazza, Fordos, Thogersen, Capecchi, Jelcic. All.: Rita Guarino

Arbitro: Gabriele Sacchi di Macerata

Reti: 7’ Corelli (N), 47’ Magull (I), 51’ Magull (I), 83’ Polli (I), 93’ Kobayashi (N)